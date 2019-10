VIDEO: Racistische Bulgaren worden totaal vernederd door Engeland

Al in de 1e helft maakten Engelse spelers bij bondscoach Gareth Southgate hun beklag over racistische uitlatingen in de tribunes. Onder meer debutant Tyrone Mings en aanvaller Marcus Rashford kregen oerwoudgeluiden te horen toen ze in balbezit waren.

De scheidsrechter staakte de wedstrijd om een boodschap te laten omroepen in het stadion, maar die viel in dovemansoren bij het publiek. De Bulgaarse supporters gingen doodleuk door op hun racistische elan, wat de ref noopte de partij een tweede keer te staken en beide ploegen naar de kleedkamer te sturen.

Bij de tweede onderbreking ging de Bulgaarse kapitein Ivelin Popov de discussie aan met de supporters, die zich daarna koest hielden. Toch bleef iedereen met een onsmakelijk gevoel zitten. "Dit is hartverscheurend. Ik word er misselijk van", sprak analist Roy Keane op de Britse televisie. "De match is beslist bij de rust, maar ik word er echt onpasselijk van om nog voort te kijken naar deze wedstrijd."

Ook de voormalige Engelse aanvaller Ian Wright was als analist te gast. "Dit is een verschrikkelijke dag voor het Bulgaarse volk, maar een goeie dag om het racisme te tackelen."

Oh ja: Engeland won met 0-6. Lik op stuk dus voor het walgelijke gedrag van de thuisfans. U kunt de doelpunten bekijken onderaan dit artikel.