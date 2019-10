VIDEO: Mak Engeland keert met een kater terug uit Tsjechië

Engeland trok met een perfect rapport naar Praag en zat meteen in het goeie ritme om zijn maximum vast te houden. In een prima wedstrijdbegin van de bezoekers werd Sterling gevloerd in de zestien, de penalty was een kolfje naar de hand van Harry Kane: 0-1 na amper 6 minuten.

De Tsjechen herpakten zich en zetten snel de gelijkmaker op het bord. In de 10e minuut stond Jakub Brabec (ex-Genk) op de juiste plaats bij een corner. Ook in het vervolg van de 1e helft had de thuisploeg nog enkele mogelijkheden, maar het bleef 1-1 bij de rust.

In een tweede bedrijf met wisselende kansen ging er toch het meeste dreiging uit van de Tsjechen, die hun aanvalslust enkele minuten voor tijd beloond zagen. Ondrasek werd vrijgelaten in de zestien en toonde geen genade voor de bezoekers. Tsjechië en Engeland tellen zo evenveel punten in groep A, maar de Engelsen hebben wel een match minder gespeeld.