27 op 27! Ronaldo trapt ongeslagen Portugal met 108e doelpunt voorbij Liechtenstein

De wedstrijd tegen Liechtenstein was compleet overbodig voor Portugal, dat - na een ongeslagen reeks van 8 wedstrijden - eenzaam aan de leiding staat van zijn EK-kwalificatiegroep.

Maar Martinez gunde zijn sterren geen rust. Integendeel: hij gaf zijn titel als keizer van de kwalificatiewedstrijden toch nog wat meer glans.

Daarvoor kon hij opnieuw rekenen op de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo. De Portugese all time-topschutter werd net na de rust in de diepte gestuurd door Diogo Jota en knalde de bal loeihard in het dak van het doel.

De teller van Ronaldo tikt inmiddels een recordaantal van 108 internationale doelpunten aan. Hij probeerde het ook nog eens met een omhaal zoals tegen Juventus in de Champions League van 2018, maar deze keer zonder succes.

De Portugezen controleerden daarna de boel, maar niet zonder een avontuurtje van João Cancelo. De gelegenheidsrechtsachter zette zich goed door, schakelde de nodeloos uitgekomen keeper uit en mikte het leer vanuit een scherpe hoek binnen. Goed voor de 27 op 27.

Kan het zondag tegen IJsland zijn ongeslagen EK-reeks afronden?