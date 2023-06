Mannen uit Manchester helpen Martinez aan perfect rapport bij Portugal

Roberto Martinez heeft zijn start bij Portugal niet gemist. Eerder in de EK-voorronde deelde Portugal kletsen uit aan Liechtenstein (4-0) en Luxemburg (0-6), nu werd ook het Bosnië-Herzegovina van Edin Dzeko vakkundig ingemaakt.



Martinez gunde een 199e interland aan Cristiano Ronaldo, maar een 123e internationale goal zat er niet in.



Portugal domineerde de Bosniërs, maar het duurde tot iets voor de rust voor Bruno Fernandes Bernardo Silva bediende in een combinatie tussen twee spelers van de rivaliserende teams uit Manchester.



Na de rust maakte Bruno Fernandes duidelijk dat hij de titel van Man van de Match verdiende, met nog twee goals voor eigen rekening.



Ook nog in groep J versloeg Slovakije IJsland met 1-2, waardoor Portugal (9 op 9) en Slovakije (7 op 9) zich nu al van de rest van het pak heeft losgerukt. Voor IJsland en Bosnië-Herzegovina wordt het nu al problematisch om het EK te bereiken via de geijkte weg.