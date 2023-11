Belandt België in pot 1 bij de EK-loting? Volg vanaf 18 uur slotmatch tegen Azerbeidzjan

clock 14:21 vooraf, 14 uur 21. Kunnen de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan de eerste plek in de groep veilig stellen? Kunnen de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan de eerste plek in de groep veilig stellen?

clock 12:37 vooraf, 12 uur 37. Casteels in doel tegen Azerbeidzjan. Matz Sels stond woensdag in doel tijdens de oefenwedstrijd tegen Servië, maar voor de wedstrijd tegen Azerbeidzjan zal Koen Casteels opnieuw postvatten tussen de palen. "Dat was zo afgesproken in het begin van de week", vertelt de doelman op het dagelijkse persmoment. Het 31-jarige sluitstuk van Wolfsburg weet alvast wat hem te wachten staat. De Duivels moeten nog winnen om reekshoofd te worden en zo in pot 1 ingedeeld te worden voor de EK-loting. "Dat is een gespreksonderwerp in de kleedkamer. Als je een EK wilt winnen, moet je tegen alle ploegen je mannetje kunnen staan, maar het geeft je alvast de ademruimte om toplanden in het begin te vermijden en zo rustig in het toernooi te groeien." . Casteels in doel tegen Azerbeidzjan Matz Sels stond woensdag in doel tijdens de oefenwedstrijd tegen Servië, maar voor de wedstrijd tegen Azerbeidzjan zal Koen Casteels opnieuw postvatten tussen de palen. "Dat was zo afgesproken in het begin van de week", vertelt de doelman op het dagelijkse persmoment.



Het 31-jarige sluitstuk van Wolfsburg weet alvast wat hem te wachten staat. De Duivels moeten nog winnen om reekshoofd te worden en zo in pot 1 ingedeeld te worden voor de EK-loting. "Dat is een gespreksonderwerp in de kleedkamer. Als je een EK wilt winnen, moet je tegen alle ploegen je mannetje kunnen staan, maar het geeft je alvast de ademruimte om toplanden in het begin te vermijden en zo rustig in het toernooi te groeien."

clock 12:35 vooraf, 12 uur 35. EK-voorronde Duivels hebben lot in eigen handen: waarom enkel overwinning tegen Azerbeidzjan goed genoeg is

clock 12:16 vooraf, 12 uur 16. Deman weer bij de groep. 23 Rode Duivels, twintig veldspelers en drie doelmannen, verschenen zaterdagvoormiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke op het trainingsveld, daags voor de EK-kwalificatiewedstrijd van zondagavond in het Koning Boudewijnstadion tegen Azerbeidzjan. In vergelijking met de training van vrijdag, sloot Olivier Deman weer aan bij de groep. Amadou Onana, Arnaud Bodart en Zinho Vanheusden haakten eerder af. Jorne Spileers werd tijdelijk overgeheveld voor de oefeninterland tegen Servië, maar sloot intussen weer aan bij de beloften, die vrijdagavond met 0-2 verloren van Schotland. . Deman weer bij de groep 23 Rode Duivels, twintig veldspelers en drie doelmannen, verschenen zaterdagvoormiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke op het trainingsveld, daags voor de EK-kwalificatiewedstrijd van zondagavond in het Koning Boudewijnstadion tegen Azerbeidzjan.



In vergelijking met de training van vrijdag, sloot Olivier Deman weer aan bij de groep. Amadou Onana, Arnaud Bodart en Zinho Vanheusden haakten eerder af. Jorne Spileers werd tijdelijk overgeheveld voor de oefeninterland tegen Servië, maar sloot intussen weer aan bij de beloften, die vrijdagavond met 0-2 verloren van Schotland.

clock 18-11-2023 18-11-2023.

clock 21:32 vooraf, 21 uur 32. Rode Duivels gaan zondag op zoek naar groepswinst. Rode Duivels gaan zondag op zoek naar groepswinst

clock 16:19 vooraf, 16 uur 19. 33.000 tickets verkocht. Na een onverwachte uitstap naar Leuven voor de oefenmatch tegen Servië sluiten de Rode Duivels zondag het EK-campagne af in het vertrouwde Koning Boudewijnstadion. Een groot zeil moet ervoor zorgen dat nog meer regen geen spelbreker mag zijn. De Belgische voetbalbond laat weten dat er momenteel zo'n 33.000 tickets zijn verkocht voor de match tegen Azerbeidzjan. . 33.000 tickets verkocht Na een onverwachte uitstap naar Leuven voor de oefenmatch tegen Servië sluiten de Rode Duivels zondag het EK-campagne af in het vertrouwde Koning Boudewijnstadion. Een groot zeil moet ervoor zorgen dat nog meer regen geen spelbreker mag zijn.



De Belgische voetbalbond laat weten dat er momenteel zo'n 33.000 tickets zijn verkocht voor de match tegen Azerbeidzjan.

clock 15:31 vooraf, 15 uur 31. Trossard moet afwezigheid De Bruyne opvangen. In het verleden werd hij uitgespeeld als linkerwinger, bij Arsenal komt hij steeds vaker het terrein op als valse negen en bij de Rode Duivels is Leandro Trossard momenteel de beste optie om de geblesseerde Kevin De Bruyne te vervangen op de tien. "Ik kan op veel posities uit de voeten en dat speelt in mijn voordeel", zei Trossard. "Een voorkeur heb ik niet. De voorbije jaren heb ik al op zo veel posities gespeeld. Met de coach heb ik er ook nog niet over gesproken. Als valse negen bij de Duivels? Aangezien Romelu Lukaku op die positie speelt, zal ik daarvoor niet meteen in aanmerking komen." Sinds de komst van Domenico Tedesco als bondscoach is er voor Trossard een belangrijkere rol weggelegd in het elftal. "Over het algemeen is het gevoel bij deze EK-kwalificaties heel positief. We hebben gezien hoe de coach wil voetballen en welke aspecten hij aanhaalt op training. De jongens gaan mee in dat verhaal en hebben er vertrouwen in. De vooruitzichten zijn dan ook positief." . Trossard moet afwezigheid De Bruyne opvangen In het verleden werd hij uitgespeeld als linkerwinger, bij Arsenal komt hij steeds vaker het terrein op als valse negen en bij de Rode Duivels is Leandro Trossard momenteel de beste optie om de geblesseerde Kevin De Bruyne te vervangen op de tien.



"Ik kan op veel posities uit de voeten en dat speelt in mijn voordeel", zei Trossard. "Een voorkeur heb ik niet. De voorbije jaren heb ik al op zo veel posities gespeeld. Met de coach heb ik er ook nog niet over gesproken. Als valse negen bij de Duivels? Aangezien Romelu Lukaku op die positie speelt, zal ik daarvoor niet meteen in aanmerking komen."



Sinds de komst van Domenico Tedesco als bondscoach is er voor Trossard een belangrijkere rol weggelegd in het elftal. "Over het algemeen is het gevoel bij deze EK-kwalificaties heel positief. We hebben gezien hoe de coach wil voetballen en welke aspecten hij aanhaalt op training. De jongens gaan mee in dat verhaal en hebben er vertrouwen in. De vooruitzichten zijn dan ook positief."

clock 15:29 vooraf, 15 uur 29. Azerbeidzjan is zeker een te duchten tegenstander die we niet mogen onderschatten. We moeten die wedstrijd professioneel en agressief genoeg aanpakken. . Wout Faes. Azerbeidzjan is zeker een te duchten tegenstander die we niet mogen onderschatten. We moeten die wedstrijd professioneel en agressief genoeg aanpakken. Wout Faes

clock 15:28 vooraf, 15 uur 28. Faes vreest concurrentie niet: "Dat maakt me beter". Wout Faes ligt in de bovenste schuif bij bondscoach Domenico Tedesco. De verdediger van Leicester City was al in elke EK-kwalificatiewedstrijd titularis. Tegen Servië experimenteerde Tedesco nog met Debast, Theate en Al-Dakhil in de defensie. "Voor extra druk zorgt dat niet", zegt Faes. "Hier is altijd concurrentie, dat is maar normaal op het hoogste niveau. Dat maakt me alleen maar beter. Ik beschouw het als iets positiefs." Tegen Azerbeidzjan zal Faes zijn 11e cap pakken. "In de EK-kwalificaties heb ik altijd gespeeld en ik ben daar dan ook heel tevreden mee. Ik ben blij met de kansen en het vertrouwen dat ik van de coach krijg." . Faes vreest concurrentie niet: "Dat maakt me beter" Wout Faes ligt in de bovenste schuif bij bondscoach Domenico Tedesco. De verdediger van Leicester City was al in elke EK-kwalificatiewedstrijd titularis.



Tegen Servië experimenteerde Tedesco nog met Debast, Theate en Al-Dakhil in de defensie. "Voor extra druk zorgt dat niet", zegt Faes. "Hier is altijd concurrentie, dat is maar normaal op het hoogste niveau. Dat maakt me alleen maar beter. Ik beschouw het als iets positiefs."



Tegen Azerbeidzjan zal Faes zijn 11e cap pakken. "In de EK-kwalificaties heb ik altijd gespeeld en ik ben daar dan ook heel tevreden mee. Ik ben blij met de kansen en het vertrouwen dat ik van de coach krijg."

clock 13:59 vooraf, 13 uur 59. Ook Arnaud Bodart haakt af. Bondscoach Domenico Tedesco ziet nu ook doelman Arnaud Bodart afhaken in zijn selectie. De keeper van Standard is ziek en trainde deze week nog niet mee met de Rode Duivels. Met Koen Casteels, die zondag tegen Azerbeidzjan in doel zal staan, Matz Sels, die woensdag onder de lat mocht tegen Servië, en Thomas Kaminski zitten er nog drie doelmannen in de selectie. . Ook Arnaud Bodart haakt af Bondscoach Domenico Tedesco ziet nu ook doelman Arnaud Bodart afhaken in zijn selectie. De keeper van Standard is ziek en trainde deze week nog niet mee met de Rode Duivels.



Met Koen Casteels, die zondag tegen Azerbeidzjan in doel zal staan, Matz Sels, die woensdag onder de lat mocht tegen Servië, en Thomas Kaminski zitten er nog drie doelmannen in de selectie.

clock 13:16 vooraf, 13 uur 16. Rode Duivels Iedereen bondscoach: Vermeeren behoudt vertrouwen van Sporza-surfer, voorhoede met Doku en Trossard

clock 11:55 vooraf, 11 uur 55. 22 Rode Duivels, geen Deman en Bodart op training. 19 veldspelers en 3 doelmannen verschenen vanochtend op het trainingsappel in Tubeke. Olivier Deman, die tegen Servië voor het eerst in de basis stond en als aanvallend ingestelde linksachter een goeie indruk naliet, was er niet bij op training. Doelman Arnaud Bodart is ziek en trainde deze week nog niet met de nationale selectie, die zondag zijn laatste interland van het jaar afwerkt. . 22 Rode Duivels, geen Deman en Bodart op training 19 veldspelers en 3 doelmannen verschenen vanochtend op het trainingsappel in Tubeke. Olivier Deman, die tegen Servië voor het eerst in de basis stond en als aanvallend ingestelde linksachter een goeie indruk naliet, was er niet bij op training.



Doelman Arnaud Bodart is ziek en trainde deze week nog niet met de nationale selectie, die zondag zijn laatste interland van het jaar afwerkt.

clock 11:51 vooraf, 11 uur 51. Saelemaekers sluit weer aan, Spileers keert terug naar U21. Naast Onana was ook Alexis Saelemaekers niet voldoende fit voor de oefenmatch tegen Servië, maar de Bologna-speler sloot weer aan op training. Daardoor schuift Jorne Spileers terug naar de beloften. . Saelemaekers sluit weer aan, Spileers keert terug naar U21 Naast Onana was ook Alexis Saelemaekers niet voldoende fit voor de oefenmatch tegen Servië, maar de Bologna-speler sloot weer aan op training. Daardoor schuift Jorne Spileers terug naar de beloften.







clock 10:35 vooraf, 10 uur 35. Geen Amadou Onana. De Rode Duivels kunnen zondag niet rekenen op Amadou Onana. De middenvelder van Everton heeft een kuitblessure en heeft de selectie verlaten. Bondscoach Domenico Tedesco had bij de bekendmaking van zijn selectie al laten uitschijnen dat er vraagtekens stonden bij Onana. De 22-jarige middenvelder kwam woensdag ook al niet in actie in de oefenwedstrijd tegen Servië. . Geen Amadou Onana De Rode Duivels kunnen zondag niet rekenen op Amadou Onana. De middenvelder van Everton heeft een kuitblessure en heeft de selectie verlaten. Bondscoach Domenico Tedesco had bij de bekendmaking van zijn selectie al laten uitschijnen dat er vraagtekens stonden bij Onana. De 22-jarige middenvelder kwam woensdag ook al niet in actie in de oefenwedstrijd tegen Servië.

clock 10:28 vooraf, 10 uur 28.

clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. Vriendschappelijk Rode Duivels boeken nipte oefenzege tegen Servië dankzij vroege goal, maar ontsnappen in slot