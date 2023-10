Twee uur na stopzetting België - Zweden hebben supporters stadion kunnen verlaten

De toeschouwers mogen het stadion verlaten. Tribune 1 is als eerste aan de beurt. De Zweden moeten nog even geduld oefenen. De politie voorziet een escorte om ze naar een veilige locatie over te brengen.

erna, 23 uur 45. Ontruiming is begonnen. De toeschouwers mogen het stadion verlaten. Tribune 1 is als eerste aan de beurt. De Zweden moeten nog even geduld oefenen. De politie voorziet een escorte om ze naar een veilige locatie over te brengen. .

De Zweedse bondscoach is geëmotioneerd wanneer hij de aanwezige journalisten toespreekt. "In wat voor een wereld leven wij", vraagt Janne Anderson zich openlijk af. "In Zweden zijn er een ongezien aantal slachtoffers na schietpartijen." "Ik wil graag alle steun overmaken aan de familie."

erna, 23 uur 20. De Zweedse bondscoach is geëmotioneerd wanneer hij de aanwezige journalisten toespreekt. "In wat voor een wereld leven wij", vraagt Janne Anderson zich openlijk af. "In Zweden zijn er een ongezien aantal slachtoffers na schietpartijen." "Ik wil graag alle steun overmaken aan de familie." .

clock 23:03

erna, 23 uur 03. Zweden: "Eerste info kregen we net voor de match". "Net voor de aftrap hebben we de eerste informatie over de aanslag gekregen", vertelt de Zweedse veiligheidschef Martin Fredman op de persconferentie. "Het leek erop dat fans waren aangevallen in de stad." "We moesten beslissen of we de match meteen zouden stopzetten of tijdens de rust", gaat Fredman voort. "De Belgische politie liet ons weten dat onze fans veilig zaten in het stadion. Dan is beslist om de match stop te zetten na de eerste helft." .