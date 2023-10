Rode Duivels zijn gewaarschuwd voor gemotiveerd Zweden: "Staan voor wedstrijd van laatste kans"

clock 06:28 vooraf, 06 uur 28. Zweden heeft lot niet in eigen handen. In het Zweedse kamp alleen maar gekruiste vingers. De tegenstander van de Rode Duivels vanavond hebben nog een waterkans om het EK te halen. Dan moet alles wel meezitten. Om te beginnen moet Oostenrijk verliezen in Azerbeidzjan om 18 uur, daarna moet het zelf in het Koning Boudewijnstadion komen winnen. "De nederlaag tegen Oostenrijk in september was dan ook moeilijk te verkroppen", vertelde verdediger Victor Lindelöf erover op de persconferentie. Oostenrijk telt 13 punten na 6 wedstrijden, na 5 wedstrijden heeft Zweden 6 punten op zak. Mathematisch kan het (voorlopig) nog voor Zweden. . Zweden heeft lot niet in eigen handen In het Zweedse kamp alleen maar gekruiste vingers. De tegenstander van de Rode Duivels vanavond hebben nog een waterkans om het EK te halen. Dan moet alles wel meezitten. Om te beginnen moet Oostenrijk verliezen in Azerbeidzjan om 18 uur, daarna moet het zelf in het Koning Boudewijnstadion komen winnen.

clock 06:26 vooraf, 06 uur 26. We staan voor onze wedstrijd van de laatste kans richting het EK. We hopen dat het resultaat van Oostenrijk in ons voordeel is, maar wij gaan sowieso alles moeten geven op het veld. Victor Lindelöf . We staan voor onze wedstrijd van de laatste kans richting het EK. We hopen dat het resultaat van Oostenrijk in ons voordeel is, maar wij gaan sowieso alles moeten geven op het veld. Victor Lindelöf

clock 18:12 vooraf, 18 uur 12. Rode Duivels spelen tikkertje. Rode Duivels spelen tikkertje

clock 17:22 vooraf, 17 uur 22. De Belgische equipe heeft zondag in de vooravond een laatste keer getraind voor de match in Brussel. De selectie was voltallig, op de zieke doelman Koen Casteels na. Amadou Onana is ondanks zijn schorsing bij de groep gebleven. . De Belgische equipe heeft zondag in de vooravond een laatste keer getraind voor de match in Brussel. De selectie was voltallig, op de zieke doelman Koen Casteels na. Amadou Onana is ondanks zijn schorsing bij de groep gebleven.

clock 16:26 vooraf, 16 uur 26. Wie speelt op het middenveld? Voert de bondscoach veel wissels door na de interland van vrijdag tegen Oostenrijk? Over een nieuwe basisplaats voor Loïs Openda liet hij niet in zijn kaarten kijken, over de vervanger van de geschorste Amadou Onana evenmin. "Ik heb 3 opties: Youri Tielemans, Arthur Vermeeren en Mandela Keita", liet Domenico Tedesco het achterste van zijn tong niet zien. In Wenen was Tielemans de eerste wisselspeler, Vermeeren en Keita maakten de slotminuten vol nadat Onana het veld had moeten verlaten. . Wie speelt op het middenveld? Voert de bondscoach veel wissels door na de interland van vrijdag tegen Oostenrijk? Over een nieuwe basisplaats voor Loïs Openda liet hij niet in zijn kaarten kijken, over de vervanger van de geschorste Amadou Onana evenmin. "Ik heb 3 opties: Youri Tielemans, Arthur Vermeeren en Mandela Keita", liet Domenico Tedesco het achterste van zijn tong niet zien. In Wenen was Tielemans de eerste wisselspeler, Vermeeren en Keita maakten de slotminuten vol nadat Onana het veld had moeten verlaten.

clock 16:25 vooraf, 16 uur 25. Ik heb de wedstrijd tegen Oostenrijk bekeken en ik vond dat we goed georganiseerd stonden, ook al speelden we lager dan nodig was. We kunnen ons spel nog verbeteren, maar dat is normaal met zo'n jong team. bondscoach Domenico Tedesco. Ik heb de wedstrijd tegen Oostenrijk bekeken en ik vond dat we goed georganiseerd stonden, ook al speelden we lager dan nodig was. We kunnen ons spel nog verbeteren, maar dat is normaal met zo'n jong team. bondscoach Domenico Tedesco