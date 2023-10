LIVE: Tedesco dropt vier nieuwe namen in ploeg tegen Zweden, Tielemans vervangt Onana

Fase per fase

Fase per fase

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. Basisspeler Charles De Ketelaere legde vorige maand de eindstand vast tegen Estland (5-0).

clock 20:13 Zo scoorde topschutter Romelu Lukaku vrijdag:. vooraf, 20 uur 13. Zo scoorde topschutter Romelu Lukaku vrijdag:

clock 20:09 vooraf, 20 uur 09. De Ketelaere zal normaal gezien in de rug van Romelu Lukaku opereren. Yannick Carrasco en Johan Bakayoko spelen op de flank. Peter Vandenbempt. De Ketelaere zal normaal gezien in de rug van Romelu Lukaku opereren. Yannick Carrasco en Johan Bakayoko spelen op de flank. Peter Vandenbempt

clock 20:00 vooraf, 20 uur . Vandenbempt: "Coach wil verbetering zien". Vandenbempt: "Coach wil verbetering zien"

clock 20:00 vooraf, 20 uur . Ook Oostenrijk haalt het EK. De match in Azerbeidzjan is afgelopen. Oostenrijk heeft er - net als België vorige maand - met 0-1 gewonnen. Dankzij de zege zijn de EK-tickets uitgedeeld in groep H. België en Oostenrijk plaatsen zich voor EURO 2024, maar wie als nummer 1? . Ook Oostenrijk haalt het EK De match in Azerbeidzjan is afgelopen. Oostenrijk heeft er - net als België vorige maand - met 0-1 gewonnen.



Dankzij de zege zijn de EK-tickets uitgedeeld in groep H. België en Oostenrijk plaatsen zich voor EURO 2024, maar wie als nummer 1?

clock 19:59 vooraf, 19 uur 59.

clock 19:52 vooraf, 19 uur 52.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. De spelersbussen zijn aangekomen in het stadion. De spelersbussen zijn aangekomen in het stadion

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40.

clock 19:37 vooraf, 19 uur 37. Bevestiging: Augustinsson speelt. Ook de Zweedse bondscoach Jan Andersson heeft zijn team bekendgemaakt. Anderlecht-verdediger Ludwig Augustinsson is een van de 11 basisspelers. Voorts klinken de namen van Emil Forsberg (Leipzig) en aanvoerder Victor Lindelöf het bekendst in de oren. . Bevestiging: Augustinsson speelt Ook de Zweedse bondscoach Jan Andersson heeft zijn team bekendgemaakt. Anderlecht-verdediger Ludwig Augustinsson is een van de 11 basisspelers.



Voorts klinken de namen van Emil Forsberg (Leipzig) en aanvoerder Victor Lindelöf het bekendst in de oren.

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36.

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. Ludwig Augustinsson (Anderlecht) in het shirt van Zweden.

clock 19:34 vooraf, 19 uur 34. De bondscoach wil verbetering zien: meer stabiliteit, meer pressing en meer balvastheid. Hij wil zijn team finetunen. Peter Vandenbempt. De bondscoach wil verbetering zien: meer stabiliteit, meer pressing en meer balvastheid. Hij wil zijn team finetunen. Peter Vandenbempt

clock 19:31 vooraf, 19 uur 31. Tedesco voert 4 wijzigingen door, onder meer Tielemans en De Ketelaere in ploeg. Daar is de basiself van de Rode Duivels! De elf namen: Sels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Tielemans, Carrasco; De Ketelaere, Lukaku, Bakayoko. Op het grote vraagteken - wie vervangt Onana? - het antwoord dus Youri Tielemans. Antwerp-spelers Keita en Vermeeren beginnen op de bank. In vergelijking met vrijdag krijgt Lukaku 3 andere spelers rond zich: Carrasco, De Ketelaere en Bakayoko. Openda, Doku en doelpuntenmaker Lukebakio moeten plaatsruimen. . Tedesco voert 4 wijzigingen door, onder meer Tielemans en De Ketelaere in ploeg Daar is de basiself van de Rode Duivels!



De elf namen: Sels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Tielemans, Carrasco; De Ketelaere, Lukaku, Bakayoko.



Op het grote vraagteken - wie vervangt Onana? - het antwoord dus Youri Tielemans. Antwerp-spelers Keita en Vermeeren beginnen op de bank.



In vergelijking met vrijdag krijgt Lukaku 3 andere spelers rond zich: Carrasco, De Ketelaere en Bakayoko. Openda, Doku en doelpuntenmaker Lukebakio moeten plaatsruimen.

clock 19:15 vooraf, 19 uur 15. Oostenrijk leidt in Azerbeidzjan. Het ziet er benard voor Zweden, want Oostenrijk heeft net gescoord in Azerbeidzjan. Sabitzer maakt er net na de rust 0-1 van. De Dortmund-speler zet een penalty om. . Oostenrijk leidt in Azerbeidzjan Het ziet er benard voor Zweden, want Oostenrijk heeft net gescoord in Azerbeidzjan. Sabitzer maakt er net na de rust 0-1 van. De Dortmund-speler zet een penalty om.

clock 18:02 vooraf, 18 uur 02. Rode Duivels Iedereen bondscoach: Jeremy Doku is uw grote chouchou, ook Keita en Vermeeren wil u zien spelen

clock 17:07 vooraf, 17 uur 07. Zweden met een Anderlecht-verdediger? De man die Dodi Lukebakio mag proberen af te stoppen vanavond komt waarschijnlijk uit Anderlecht. De Zweedse linksback Ludwig Augustinsson speelt dit seizoen voor paars-wit. Komt hij vanavond ook in actie voor de nationale ploeg? Zijn laatste optreden dateert van eind maart. Toen verloren Augustinsson en Zweden met 0-3 van de Belgen. . Zweden met een Anderlecht-verdediger? De man die Dodi Lukebakio mag proberen af te stoppen vanavond komt waarschijnlijk uit Anderlecht. De Zweedse linksback Ludwig Augustinsson speelt dit seizoen voor paars-wit.



Komt hij vanavond ook in actie voor de nationale ploeg? Zijn laatste optreden dateert van eind maart. Toen verloren Augustinsson en Zweden met 0-3 van de Belgen.

clock 17:06 vooraf, 17 uur 06. Ludwig Augustinsson is een Zweedse verdediger van Anderlecht.