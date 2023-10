België - Zweden gestaakt tijdens de rust na dodelijke schietpartij in Brussel

Bij een schietpartij in Brussel, in de buurt van het Saincteletteplein en de Negende Linielaan, zijn twee doden gevallen met de Zweedse nationaliteit. Dat bevestigt de politie van Brussel. De dader zou voorlopig nog voortvluchtig zijn. Het dreigingsniveau voor de hoofdstad is opgetrokken naar niveau 4, in de rest van het land naar niveau 3. Het Nationaal Crisiscentrum zit op dit moment samen. De EK-kwalificatiematch tussen België en Zweden op de Heizel is stilgelegd. Het is niet duidelijk of er een verband is.