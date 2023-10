Theate looft zijn voormalige Rennes-ploegmakker Doku: "Hij heeft zo'n uniek profiel"

clock 14:49 vooraf, 14 uur 49. Of ik getwijfeld heb dat Doku het goed zou doen bij City? Neen, ik heb altijd geweten dat hij mee zou kunnen met een topclub. Hij heeft zo'n uniek profiel. Arthur Theate. Of ik getwijfeld heb dat Doku het goed zou doen bij City? Neen, ik heb altijd geweten dat hij mee zou kunnen met een topclub. Hij heeft zo'n uniek profiel. Arthur Theate

clock 14:46 vooraf, 14 uur 46. Tedesco: "Coach brengt me vooral tactische discipline bij". Het mag wel duidelijk zijn dat sinds de komst van Domenico Tedesco als bondscoach, de carrière van Theate bij de Rode Duivels in een stroomversnelling is terechtgekomen. Zes interlands bij de Duivels onder Tedesco, leverden voor Theate evenveel basisplaatsen op. "Dat klopt, sinds de komst van Tedesco speel ik elke wedstrijd. Ik geniet van het vertrouwen dat de coach me geeft en hoop zo voort te doen. Of mijn statuut bij de ploeg geëvolueerd is? Goh, er is geen speciale hiërarchie in de groep. We zijn heel open en iedereen mag zijn zegje doen", vertelde Theate woensdag tijdens het persmoment. "Tedesco brengt me vooral veel tactische discipline bij. Ik weet exact wat er telkens van mij verwacht wordt. Positioneel dan, want op de linksachter spelen is anders dan centraal. Dat zorgt er dan weer voor dat ik zaken meeneem naar mijn club, waar ik centraal sta." . Tedesco: "Coach brengt me vooral tactische discipline bij" Het mag wel duidelijk zijn dat sinds de komst van Domenico Tedesco als bondscoach, de carrière van Theate bij de Rode Duivels in een stroomversnelling is terechtgekomen. Zes interlands bij de Duivels onder Tedesco, leverden voor Theate evenveel basisplaatsen op.



clock 13:27 vooraf, 13 uur 27. Orel Mangala: "Ik ben niet geblesseerd". In de media doken wat geruchten op dat Mangala onzeker was. Maar dat weerlegt de middenvelder van Nottingham Forest. "Ik had gewoon heel veel gespeeld en gelopen en had wat kleine krampen. Het gaat niet om een blessure." . Orel Mangala: "Ik ben niet geblesseerd" In de media doken wat geruchten op dat Mangala onzeker was. Maar dat weerlegt de middenvelder van Nottingham Forest. "Ik had gewoon heel veel gespeeld en gelopen en had wat kleine krampen. Het gaat niet om een blessure."

clock 13:23 vooraf, 13 uur 23. Dé missie is om ons zo snel mogelijk te plaatsen. Dat kan met de 3 punten in Oostenrijk. Dat heeft een goed team met heel wat ervaren spelers. Ze kunnen met pressing spelen, ze kunnen counteren. We zullen klaar moeten zijn om daar te presteren. Er zijn geen makkelijke matchen meer. Orel Mangala. Dé missie is om ons zo snel mogelijk te plaatsen. Dat kan met de 3 punten in Oostenrijk. Dat heeft een goed team met heel wat ervaren spelers. Ze kunnen met pressing spelen, ze kunnen counteren. We zullen klaar moeten zijn om daar te presteren. Er zijn geen makkelijke matchen meer. Orel Mangala

clock 13:20 vooraf, 13 uur 20. Ik heb Eden hier op Tubeke gezien, maar we hebben nooit samen op het veld gestaan. Dat vind ik wel jammer. Het was een topkerel, altijd goedlachs, altijd vriendelijk. Orel Mangala. Ik heb Eden hier op Tubeke gezien, maar we hebben nooit samen op het veld gestaan. Dat vind ik wel jammer. Het was een topkerel, altijd goedlachs, altijd vriendelijk. Orel Mangala

clock 13:17 vooraf, 13 uur 17. België wil de eerste plaats. België en Oostenrijk staan samen op kop in de groep met 13 op 15. De heenmatch in juni in Brussel eindigde op 1-1. "We willen in eerste instantie de kwalificatie verzekeren", stelt Castagne. "Maar het doel is de eeeste plaats. Het zijn twee grote wedstrijden, we zullen er moeten staan." . België wil de eerste plaats België en Oostenrijk staan samen op kop in de groep met 13 op 15. De heenmatch in juni in Brussel eindigde op 1-1.



"We willen in eerste instantie de kwalificatie verzekeren", stelt Castagne. "Maar het doel is de eeeste plaats. Het zijn twee grote wedstrijden, we zullen er moeten staan."

clock 13:16 vooraf, 13 uur 16. Ik kende Vermeeren en Keita al een beetje. Ik zag ze aan het werk in de competitie en zag ook hun matchen van de Champions League. Het zijn 2 heel goede spelers. Het is goed dat er nieuwe jongeren bijkomen, zij brengen elk verschillende kwaliteiten mee. . Timothy Castagne. Ik kende Vermeeren en Keita al een beetje. Ik zag ze aan het werk in de competitie en zag ook hun matchen van de Champions League. Het zijn 2 heel goede spelers. Het is goed dat er nieuwe jongeren bijkomen, zij brengen elk verschillende kwaliteiten mee. Timothy Castagne

clock 13:13 vooraf, 13 uur 13. Timothy Castagne. Ik ken Vermeeren en Keita van de Belgische competitie en zag ook hun matchen in de Champions League. Het zijn 2 heel goede spelers. Het is goed dat er jongeren bijkomen. Zij brengen allebei verschillende kwaliteiten mee. . Timothy Castagne Ik ken Vermeeren en Keita van de Belgische competitie en zag ook hun matchen in de Champions League. Het zijn 2 heel goede spelers. Het is goed dat er jongeren bijkomen. Zij brengen allebei verschillende kwaliteiten mee.

clock 13:08 vooraf, 13 uur 08. Eden was onze aanvoerder en de ster. Hij was altijd op de afspraak, altijd aan het grappen en supervriendelijk. Het was een topper op en naast het veld. Timothy Castagne. Eden was onze aanvoerder en de ster. Hij was altijd op de afspraak, altijd aan het grappen en supervriendelijk. Het was een topper op en naast het veld. Timothy Castagne

clock 13:06 vooraf, 13 uur 06. Het afscheid van Eden is triest nieuws. We zagen het aankomen, maar hadden hem graag nog eens zien spelen. Maar voor hem zijn familie is dit top. Hij had een ongelooflijke carrière. We zijn tevreden voor hem. . Timothy Castagne. Het afscheid van Eden is triest nieuws. We zagen het aankomen, maar hadden hem graag nog eens zien spelen. Maar voor hem zijn familie is dit top. Hij had een ongelooflijke carrière. We zijn tevreden voor hem. Timothy Castagne

clock 11:14 vooraf, 11 uur 14. Eerste training voor Keita en Vermeeren, Oyen valt in. De nationale selectie traint vandaag een eerste keer met het oog op de EK-kwalificatiematch van vrijdag in en tegen Oostenrijk. Een bijzondere dag voor Antwerp-spelers Mandela Keita en Arthur Vermeeren. Zij zijn er een eerste keer bij. In totaal staan 24 spelers op het oefenterrein in Tubeke. Ook Genk-speler Luca Oyen traint mee. Hij maakt even de overstap van de nationale beloften. Standard-doelman Arnaud Bodart was de enige afwezige, hij bleef binnen. . Eerste training voor Keita en Vermeeren, Oyen valt in De nationale selectie traint vandaag een eerste keer met het oog op de EK-kwalificatiematch van vrijdag in en tegen Oostenrijk.



Een bijzondere dag voor Antwerp-spelers Mandela Keita en Arthur Vermeeren. Zij zijn er een eerste keer bij.



In totaal staan 24 spelers op het oefenterrein in Tubeke. Ook Genk-speler Luca Oyen traint mee. Hij maakt even de overstap van de nationale beloften.



Standard-doelman Arnaud Bodart was de enige afwezige, hij bleef binnen.



