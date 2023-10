LIVE: Openda blijft in kleedkamer tijdens rust, Carrasco moet zege over streep trekken

clock 49' tweede helft, minuut 49. Na een een-tweecombinatie met Lukaku probeert Mangala Carrasco aan te spelen. Hij bereikt de invaller net niet. . Na een een-tweecombinatie met Lukaku probeert Mangala Carrasco aan te spelen. Hij bereikt de invaller net niet.

clock 47' Doku botst op Onana. De tweede helft begint met een botsing tussen Doku en Onana. Het is de kleine dribbelaar die de rijzige middenvelder tegen de mat werkt. Hij moet even bekomen langs de zijlijn. . tweede helft, minuut 47. injury Doku botst op Onana De tweede helft begint met een botsing tussen Doku en Onana. Het is de kleine dribbelaar die de rijzige middenvelder tegen de mat werkt. Hij moet even bekomen langs de zijlijn.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:51 rust, 21 uur 51. Vervanging bij België, Yannick Carrasco erin, Loïs Openda eruit wissel substitution out Loïs Openda substitution in Yannick Carrasco

clock 21:50 rust, 21 uur 50. Enter Carrasco. Yannick Carrasco begint zo meteen aan de tweede helft. Hij vervangt Loïs Openda die hem uit de ploeg had gehouden. Het experiment met twee spitsen gaat weer de koelkast in. . Enter Carrasco Yannick Carrasco begint zo meteen aan de tweede helft. Hij vervangt Loïs Openda die hem uit de ploeg had gehouden.



clock 21:47 rust, 21 uur 47. Mandela Keita is een van de reservespelers die een balletje staat te trappen. Komt de nieuwkomer vandaag in actie? Of krijgt zijn Antwerp-ploegmaat Arthur Vermeeren een kans? . Mandela Keita is een van de reservespelers die een balletje staat te trappen. Komt de nieuwkomer vandaag in actie? Of krijgt zijn Antwerp-ploegmaat Arthur Vermeeren een kans?

clock 21:38 rust, 21 uur 38. Een goal van Lukebakio zorgt voor de 0-1 ruststand.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. pauze: 0-1. De Rode Duivels zoeken de kleedkamer op met een voorsprong. Na een rush van Lukebakio stond het snel 0-1 in Wenen. Oostenrijk had een gelijkmaker verdiend. Met energiek Red Bull-voetbal zette het Matz Sels meermaals aan het werk. Samen met Timothy Castagne hield de doelman de 0 op het bord in Wenen. De Belgen voetballen erg efficiënt, want naast Lukebakio was Onana de enige die op doel trapte. De Oostenrijkse doelman moest zich onderscheiden op het afstandsschot van de middenvelder. . pauze: 0-1 De Rode Duivels zoeken de kleedkamer op met een voorsprong. Na een rush van Lukebakio stond het snel 0-1 in Wenen.



clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 43' eerste helft, minuut 43.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Heet standje. De Rode Duivels ontsnappen aan de verdiende gelijkmaker van Oostenrijk. Sels en Castagne (met z'n knie) voorkomen de 1-1. In de rebound knalt Schlager hoog over. "De Oostenrijkers krijgen de bal er maar niet in", ziet Peter Vandenbempt. "En ze voetballen vanavond tegen een mega-efficiënt België." . Heet standje De Rode Duivels ontsnappen aan de verdiende gelijkmaker van Oostenrijk. Sels en Castagne (met z'n knie) voorkomen de 1-1.



clock 40' Gele kaart voor Nicolas Seiwald van Oostenrijk tijdens eerste helft, minuut 40 yellow card Nicolas Seiwald Oostenrijk

clock 40' eerste helft, minuut 40. Doku zoekt het duel op met Seiwald, die hem op zijn hakken trapt. Geel voor de Oostenrijker. . Doku zoekt het duel op met Seiwald, die hem op zijn hakken trapt. Geel voor de Oostenrijker.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Versnelling van Doku die de doellijn haalt en besluit met een voorzet. Hoekschop voor de Belgen. Die levert geen doelgevaar op. . Versnelling van Doku die de doellijn haalt en besluit met een voorzet. Hoekschop voor de Belgen. Die levert geen doelgevaar op.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Lienhart over. Hoekschop voor Oostenrijk en Lienhart loopt goed in aan de eerste paal. Zijn kopbal vliegt over. . Lienhart over Hoekschop voor Oostenrijk en Lienhart loopt goed in aan de eerste paal. Zijn kopbal vliegt over.

clock 35' Gele kaart voor Amadou Onana van België tijdens eerste helft, minuut 35 yellow card Amadou Onana België

clock 35' eerste helft, minuut 35. Vaste prik voor Onana: de grote middenvelder krijgt een gele kaart te zien. Hij maakte een fout op Baumgartner. . Vaste prik voor Onana: de grote middenvelder krijgt een gele kaart te zien. Hij maakte een fout op Baumgartner.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Ook de tweede storm van Oostenrijk is overgewaaid. . Peter Vandenbempt. Ook de tweede storm van Oostenrijk is overgewaaid. Peter Vandenbempt