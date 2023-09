Rode Duivels bijna zeker van EK na forfaitzege tegen kansloos Estland, Lukaku schiet twee keer raak

Gejuich op alle banken voor de Rode Duivels. Met een klinkende 5-0-overwinning spoelen de Belgen de slappe prestatie tegen Azerbeidzjan door. Recordinternational Vertonghen effende al vroeg de weg en nog voor de rust maakte Trossard er 2-0 van. Lukaku kneep de Esten helemaal dood met twee snelle goals na de rust. De Ketelaere zette in het slot de kers op de taart.

Doku blijft alles geven op links, hij is onvermoeibaar. De bal komt uiteindelijk bij Siquet en de debutant besluit van net buiten de zestien in één tijd nipt naast.

Charles De Ketelaere maakt het feestje compleet met een heerlijke treffer. Op aangeven van Doku zet hij Paskotsi knap in de wind en vanuit een scherpe hoek neemt hij ook Hein te grazen.

Doku komt met een gelukje in balbezit en waagt zijn kans vanuit een scherpe hoek. Paskotsi kan zijn poging nog afblokken, hoekschop voor de Belgen.

De Mexican Wave gaat door het stadion. Na de ontgoochelende prestatie tegen Azerbeidzjan zorgen de Rode Duivels vanavond wel voor een feestje. De Esten zijn niet meer dan figuranten. Een eerredder zit er in de verste verte niet aan te komen.

De teleurstelling staat op het gezicht van Onana te lezen. Zijn stevige inspanning wordt niet beloond door een verkeerde keuze van Lukebakio. Die pakt uit met een matig schot in plaats van te passen. Veel maakt het bij deze stand allemaal niet uit.

clock 71'

