Nacer Chadli en Simon Mignolet krijgen eerbetoon tijdens rust van België - Estland

clock 13:59 vooraf, 13 uur 59. Nacer Chadli en Simon Mignolet krijgen eerbetoon tijdens de rust. Niet alleen voor Jan Vertonghen en bondscoach Domenico Tedesco kan het een heuglijke avond worden, ook Nacer Chadli (34) en Simon Mignolet (35) worden in de bloemetjes gezet. De voormalige internationals krijgen een afscheidsmoment tijdens de rust. Chadli gaat vooral de Belgische voetbalgeschiedenis in door zijn beslissend doelpunt tegen Japan (3-2) in de achtste finale van het WK van 2018 in Rusland. Mignolet was jarenlang de tweede doelman van de Rode Duivels. Hij kwam aan 35 caps in 129 selecties. . Nacer Chadli en Simon Mignolet krijgen eerbetoon tijdens de rust Niet alleen voor Jan Vertonghen en bondscoach Domenico Tedesco kan het een heuglijke avond worden, ook Nacer Chadli (34) en Simon Mignolet (35) worden in de bloemetjes gezet.



clock 13:58 vooraf, 13 uur 58. Nacer Chadli en Simon Mignolet voor Rusland - België (3-3) in 2017.

clock 09:05 vooraf, 09 uur 05. Jan Vertonghen: "Aan de 200 interlands van Ronaldo zal ik niet geraken". Jan Vertonghen: "Aan de 200 interlands van Ronaldo zal ik niet geraken"

clock 09:02 vooraf, 09 uur 02. Ik wil zeker niet stoppen tot het EK. Daarna zal ik zien waar ik sta en hoe ik mij voel. Jan Vertonghen. Ik wil zeker niet stoppen tot het EK. Daarna zal ik zien waar ik sta en hoe ik mij voel. Jan Vertonghen

clock 09:00 150 caps voor Jan Vertonghen. Ook recordinternational Jan Vertonghen heeft wat te vieren. De 36-jarige verdediger zit aan zijn 150e cap voor de Rode Duivels. 16 jaar geleden, op 2 juni 2007, maakte hij zijn debuut bij de nationale ploeg. Vertonghen was net 20 geworden en mocht onder René Vandereycken opdraven in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Portugal, dat met 1-2 won. 150 caps is indrukwekkend, maar buiten België zijn er meer spelers met een grote vaderlandsliefde. Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld zit aan meer dan 200 caps. . vooraf, 09 uur . birthday 150 caps voor Jan Vertonghen Ook recordinternational Jan Vertonghen heeft wat te vieren. De 36-jarige verdediger zit aan zijn 150e cap voor de Rode Duivels.



clock 08:26 Dubbel feest met zege én verjaardag? Voor bondscoach Domenico Tedesco kan het morgen dubbel feest zijn tegen Estland, want hij viert ook zijn 38e verjaardag. "Vergeet het, alsjeblieft", lachte de bondscoach. "Na je twintigste hoor je het niet meer te vieren. Voor mij is het niets speciaals." "Het enige wat ik wil, is dat wij winnen. Dat is het belangrijkste." . vooraf, 08 uur 26. birthday Dubbel feest met zege én verjaardag? Voor bondscoach Domenico Tedesco kan het morgen dubbel feest zijn tegen Estland, want hij viert ook zijn 38e verjaardag.



clock 08:24 vooraf, 08 uur 24.

clock 08:05 vooraf, 08 uur 05. De drietalige Brabançonne. Straks zingen de Rode Duivels het Belgische volkslied in de 3 landstalen. Dat gaat zo: O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren Onze ziel en ons hart zijn u gewijd Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren Wees ons doel in arbeid en in strijd. Tu vivras toujours grande et belle Et ton invincible unité Aura pour devise immortelle : Le Roi, la Loi, la Liberté ! Gesetz und König und die Freiheit hoch! Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht! . De drietalige Brabançonne Straks zingen de Rode Duivels het Belgische volkslied in de 3 landstalen. Dat gaat zo:



O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd



Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren

Wees ons doel in arbeid en in strijd.



Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité



Aura pour devise immortelle :

Le Roi, la Loi, la Liberté !



Gesetz und König und die Freiheit hoch!



Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!

clock 21:16 vooraf, 21 uur 16. Tedesco verwacht stug Estland. "Estland is een ploeg met bepaalde kwaliteiten. Ze spelen geduldig en compact en kunnen goed de bus parkeren", blikte bondscoach Domenico Tedesco daags voor de ontmoeting vooruit. "We zullen er onze filosofie niet voor aanpassen." In juni wonnen de Duivels met 0-3 in Tallinn. "Ik onthoud uit die wedstrijd dat wij weinig tijd kregen in balbezit. We scoorden er wel vroeg de tweede goal en maakten de wedstrijd zo dood. Dat is iets wat we niet deden tegen Azerbeidzjan." . Tedesco verwacht stug Estland "Estland is een ploeg met bepaalde kwaliteiten. Ze spelen geduldig en compact en kunnen goed de bus parkeren", blikte bondscoach Domenico Tedesco daags voor de ontmoeting vooruit. "We zullen er onze filosofie niet voor aanpassen." In juni wonnen de Duivels met 0-3 in Tallinn. "Ik onthoud uit die wedstrijd dat wij weinig tijd kregen in balbezit. We scoorden er wel vroeg de tweede goal en maakten de wedstrijd zo dood. Dat is iets wat we niet deden tegen Azerbeidzjan."



clock 21:13 vooraf, 21 uur 13. Ik weet niet waarom er kritiek is op Youri Tielemans. We worden beter als team, hem eruit pikken is niet eerlijk. Hij is een slimme jongen die ritme mist. Ik wil hem beschermen, al zijn de verwachtingen hier erg hoog. Bondscoach Domenico Tedesco. Ik weet niet waarom er kritiek is op Youri Tielemans. We worden beter als team, hem eruit pikken is niet eerlijk. Hij is een slimme jongen die ritme mist. Ik wil hem beschermen, al zijn de verwachtingen hier erg hoog. Bondscoach Domenico Tedesco

clock 21:12 vooraf, 21 uur 12. Tedesco analyseert match tegen Azerbeidzjan: "Zonder bal was het niet goed". Na een krappe 0-1-zege tegen Azerbeidzjan heeft bondscoach Domenico Tedesco zijn lessen getrokken voor de volgende confrontatie tegen Estland. "In balbezit was het oké. We vonden de ruimtes die we wilden vinden", zei hij. "Zonder de bal was het niet goed. We moeten compacter spelen, met minder ruimtes tussen de linies. Het allerbelangrijkste is dat we de bal hebben. Zo kunnen we kansen creëren. Maar daarvoor moet je pressing uitvoeren. Als we een club zouden zijn, dan zouden we hier meer op trainen en zouden we al verder staan. Maar bij een nationale ploeg is het anders." . Tedesco analyseert match tegen Azerbeidzjan: "Zonder bal was het niet goed" Na een krappe 0-1-zege tegen Azerbeidzjan heeft bondscoach Domenico Tedesco zijn lessen getrokken voor de volgende confrontatie tegen Estland. "In balbezit was het oké. We vonden de ruimtes die we wilden vinden", zei hij.



clock 20:01 vooraf, 20 uur 01. Bondscoach Tedesco wil tegen Estland ploeg die meer balbezit houdt. Bondscoach Tedesco wil tegen Estland ploeg die meer balbezit houdt

clock 13:57 vooraf, 13 uur 57. 24 Rode Duivels trainen mee. Een voltallige selectie met 24 Rode Duivels verscheen maandag op het trainingsveld van het nationaal voetbalcentrum in Tubeke om er de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland voor te bereiden. In een ontspannen sfeer verdeelde bondscoach Domenico Tedesco na de opwarming de selectie in groepen van acht en werd de bal rondgetikt. Aster Vranckx, die bij de selectie was in aanloop naar de match tegen Azerbeidzjan, is inmiddels teruggekeerd naar de beloften. Die spelen vanavond tegen Kazachstan hun eerste wedstrijd in de voorronde van het EK 2025. . 24 Rode Duivels trainen mee Een voltallige selectie met 24 Rode Duivels verscheen maandag op het trainingsveld van het nationaal voetbalcentrum in Tubeke om er de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland voor te bereiden.

