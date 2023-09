LIVE: Vertonghen koopt Rode Duivels meteen op voorsprong in 150e interland

clock 7' eerste helft, minuut 7.

De Belgen hebben de smaak meteen te pakken. Mangala rukt centraal op en geeft de bal op rechts mee met Doku. Die probeert het vanuit een scherpe hoek, maar Hein heeft er weinig problemen mee.

Vertonghen opent de score! Droomstart voor de Rode Duivels! Carrasco schildert de hoekschop op het hoofd van Vertonghen en uitgerekend de recordinternational opent in zijn 150e wedstrijd de score.

Mangala meteen gevaarlijk! Na minder dan drie minuten komen de Belgen al een eerste keer piepen. Mangala loopt de zestien in en wordt perfect bediend door Trossard. Vanuit een scherpe hoek gaat zijn schot via een Est in hoekschop.

Aftrap. De Poolse scheidsrechter Bartosz Frankowski fluit de wedstrijd op gang. Kunnen de Rode Duivels de slappe prestatie van afgelopen zaterdag van zich afschudden?

Steun voor de slachtoffers in Marokko en Libië. Voor de aftrap wordt er nog een moment van stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de overstroming in Libië.

Belgisch volkslied. Na het korte volkslied van Estland is het nu de beurt aan het Belgisch volkslied. Dat wordt voor de gelegenheid gebracht door het Edegems koor Fine Fleur, in de drie landstalen.

De koning kijkt toe. Het Koning Boudewijnstadion is niet helemaal volgelopen voor deze EK-kwalificatiewedstrijd. In elk geval wél van de partij: koning Filip. Kan zijn aanwezigheid de Rode Duivels inspireren tot een grootse wedstrijd?

Alleen leider? De Rode Duivels leiden in Groep F met 10 punten uit 4 wedstrijden. Evenveel als Oostenrijk, maar dat heeft een minder gunstig doelsaldo. Vanavond wacht Oostenrijk bovendien een moeilijke wedstrijd op bezoek bij Zweden, dat afgelopen zaterdag nog vertrouwen tankte met een 0-5-overwinning bij Estland. België zou dus zomaar alleen leider kunnen worden.

We hebben een zware wedstrijd gespeeld en dan nog elf uur in het vliegtuig gezeten. Als je dan alternatieven hebt, dan beslissen we om wissels door te voeren. We willen balbezit hebben, want dan zijn we sterk. Zonder bal is er nog wat werk, dat is een proces. Domenico Tedesco.

Rauno Sappinen. Het doelsaldo oogt beroerd voor Estland na vier wedstrijden. De Esten slikten al liefst 11 goals en konden zelf nog maar twee keer scoren. Beide goals werden gemaakt door Rauno Sappinen, die enkele jaren geleden een kortstondige doortocht maakte bij het toenmalige Beerschot Wilrijk. Vanavond hoeven de Rode Duivels hem in elk geval niet te vrezen, want hij ligt met een gescheurde kruisband in de lappenmand.



1 schamel puntje. Estland kon in 4 speeldagen nog maar 1 puntje sprokkelen in deze EK-kwalificatiecampagne. Op bezoek bij Azerbeidzjan werd het 1-1, maar zowel tegen Oostenrijk als België bleef Estland met lege handen achter. Afgelopen zaterdag werden de Esten voor eigen volk nog helemaal weggespeeld door Zweden met een pijnlijke 0-5-nederlaag.

clock 20:00 vooraf, 20 uur . Rode Duivels op zoek naar beter spel tegen Estland: "Belgen moeten weer aan klantenbinding doen". Rode Duivels op zoek naar beter spel tegen Estland: "Belgen moeten weer aan klantenbinding doen"

Pijnlijke herinnering uit 2009. Estland is de voorbije jaren een vaste klant voor de Rode Duivels, het is al de vijfde keer dat de Belgen met de Esten in een kwalificatiegroep zitten (3 keer WK, 2 keer EK). In totaal stonden beide landen al 9 keer tegenover elkaar, 8 keer trokken de Duivels aan het langste eind. Slechts 1 keer ging het fout, in de kwalificatiecampagne voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Onder de vleugels van Dick Advocaat verloren de Belgen, die toen al geen kans meer maakten op kwalificatie, met 2-0 in Tallinn. Een pijnlijke uitschuiver in een reeks van ruime overwinningen tegen Estland. Op weg naar het WK 2018 in Rusland behaalden de Rode Duivels hun grootste overwinning tegen de Esten, in het Koning Boudewijnstadion werd het toen 8-1. Ook in deze campagne hadden de Duivels voorlopig weinig moeite met Estland. In Tallinn won België eind juni met 0-3. Romelu Lukaku trof toen voor de rust al 2 keer raak en in het slot van de wedstrijd maakte Johan Bakayoko zijn eerste voor de nationale ploeg.



