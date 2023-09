Alle Duivels trainen mee in aanloop naar thuismatch tegen Estland

clock 13:57

vooraf, 13 uur 57. 24 Rode Duivels trainen mee. Een voltallige selectie met 24 Rode Duivels verscheen maandag op het trainingsveld van het nationaal voetbalcentrum in Tubeke om er de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland voor te bereiden. In een ontspannen sfeer verdeelde bondscoach Domenico Tedesco na de opwarming de selectie in groepen van acht en werd de bal rondgetikt. Aster Vranckx, die bij de selectie was in aanloop naar de match tegen Azerbeidzjan, is inmiddels teruggekeerd naar de beloften. Die spelen vanavond tegen Kazachstan hun eerste wedstrijd in de voorronde van het EK 2025. .