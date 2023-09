LIVEBLOG: Rode Duivels kijken bedenkelijk naar de grasmat in Azerbeidzjan

Fase per fase

Fase per fase

clock 12:00 vooraf, 12 uur . De training van de Rode Duivels in Bakoe. De training van de Rode Duivels in Bakoe

clock 11:35 vooraf, 11 uur 35. Romelu Lukaku lacht zijn tanden bloot.

clock 11:31 vooraf, 11 uur 31. Heeft hij verloren?

clock 11:30 vooraf, 11 uur 30. Jeremy Doku gaat in duel met Romelu Lukaku.

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Trainen op een matige grasmat. Tijdens de training van de Rode Duivels valt een ding op: de staat van de grasmat. Die ligt er niet meteen tiptop bij. Bondscoach Domenico Tedesco kijkt bedenkelijk wanneer hij het veld betreedt. Ook technisch directeur Frank Vercauteren uit zijn twijfels. . Trainen op een matige grasmat Tijdens de training van de Rode Duivels valt een ding op: de staat van de grasmat. Die ligt er niet meteen tiptop bij.



Bondscoach Domenico Tedesco kijkt bedenkelijk wanneer hij het veld betreedt. Ook technisch directeur Frank Vercauteren uit zijn twijfels.

clock 10:55 vooraf, 10 uur 55. De bondscoach overschouwt zijn team.

clock 10:50 vooraf, 10 uur 50. Tijd voor de opwarming: Yannick Carrasco, OIivier Deman, Youri Tielemans en Timothy Castagne gaan voorop.

clock 10:45 vooraf, 10 uur 45. Jan Vertonghen is klaar voor de training.

clock 10:22 vooraf, 10 uur 22. Technisch directeur bekijkt het gras van dichtbij.

clock 10:21 vooraf, 10 uur 21. Bondscoach Domenico Tedesco kijkt bedenkelijk naar het terrein.

clock 10:00 vooraf, 10 uur . Het terrein in de Dalga Arena is niet meteen een egaal kunstwerk.

clock 09:45 vooraf, 09 uur 45. Deze voormiddag werken de Rode Duivels een training af in de Dalga Arena in Bakoe. Later vandaag praten Youri Tielemans en bondscoach Domenico Tedesco met de pers. . Deze voormiddag werken de Rode Duivels een training af in de Dalga Arena in Bakoe. Later vandaag praten Youri Tielemans en bondscoach Domenico Tedesco met de pers.

clock 09:40 vooraf, 09 uur 40. De Dalga Arena in Bakoe.

clock 08-09-2023 08-09-2023.

clock 13:36 Extra versterking voor de Rode Duivel: beloften-kapitein Aster Vranckx reist mee met de A-ploeg naar Azerbeidzjan. vooraf, 13 uur 36. Extra versterking voor de Rode Duivel: beloften-kapitein Aster Vranckx reist mee met de A-ploeg naar Azerbeidzjan.

clock 11:21 vooraf, 11 uur 21. Voltallige selectie traint laatste keer in Tubeke. Goed nieuws voor de bondscoach: Domenico Tedesco kon rekenen op zijn voltallige selectie voor de laatste training in Tubeke. Orel Mangala, woensdag nog de enige afwezige, sloot opnieuw aan bij de groep. Tijdens de training van woensdag werd hij tijdelijk vervangen door Aster Vranckx, de aanvoerder van de Belgische beloften. 24 Rode Duivels, 4 doelmannen en 20 veldspelers, reizen donderdagnamiddag af naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. . Voltallige selectie traint laatste keer in Tubeke Goed nieuws voor de bondscoach: Domenico Tedesco kon rekenen op zijn voltallige selectie voor de laatste training in Tubeke.

Orel Mangala, woensdag nog de enige afwezige, sloot opnieuw aan bij de groep. Tijdens de training van woensdag werd hij tijdelijk vervangen door Aster Vranckx, de aanvoerder van de Belgische beloften.

24 Rode Duivels, 4 doelmannen en 20 veldspelers, reizen donderdagnamiddag af naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.

clock 07-09-2023 07-09-2023.

clock 19:52 vooraf, 19 uur 52. Rode Duivels trainden in Tubeke: "Ik probeer me te tonen op training en mijn best te doen". Rode Duivels trainden in Tubeke: "Ik probeer me te tonen op training en mijn best te doen"

clock 14:10 vooraf, 14 uur 10. Debast: “Het is geen stap achteruit om nog een jaar bij Anderlecht te blijven”. Debast: “Het is geen stap achteruit om nog een jaar bij Anderlecht te blijven”

clock 14:00 vooraf, 14 uur . De Ketelaere: “Als de coach mij minuten geeft, zal ik er zijn”. De Ketelaere: “Als de coach mij minuten geeft, zal ik er zijn”

clock 12:05 vooraf, 12 uur 05. Persconferentie met Charles De Ketelaere en Zeno Debast. Vanmiddag praten opnieuw 2 Rode Duivels met de pers. Vandaag zijn dat Charles De Ketelaere, die deze zomer Milan ruilde voor Atalanta, en Zeno Debast, die ondanks interesse bij Anderlecht bleef. . Persconferentie met Charles De Ketelaere en Zeno Debast Vanmiddag praten opnieuw 2 Rode Duivels met de pers. Vandaag zijn dat Charles De Ketelaere, die deze zomer Milan ruilde voor Atalanta, en Zeno Debast, die ondanks interesse bij Anderlecht bleef.

clock 12:00 vooraf, 12 uur . Mangala enige afwezige, Vranckx traint mee. De Rode Duivels trainden deze voormiddag een tweede keer. Er verschenen 24 spelers op het terrein in Tubeke. Orel Mangala was de enige afwezige. Hij bleef binnen. Aster Vranckx, de aanvoerder van de beloften, trainde mee met de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. De Belgische voetbalbond kon nog niet bevestigen of Vranckx, die geselecteerd werd voor de U21 van Gill Swerts, bij de A-kern blijft. Yannick Carrasco, die maandag een contract ondertekende bij Al-Shabab, Zeno Debast, Arthur Theate, Jan Vertonghen en Loïs Openda tekenden allemaal present, nadat ze gisteren de groepstraining hadden gemist. . Mangala enige afwezige, Vranckx traint mee De Rode Duivels trainden deze voormiddag een tweede keer. Er verschenen 24 spelers op het terrein in Tubeke. Orel Mangala was de enige afwezige. Hij bleef binnen.



Aster Vranckx, de aanvoerder van de beloften, trainde mee met de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. De Belgische voetbalbond kon nog niet bevestigen of Vranckx, die geselecteerd werd voor de U21 van Gill Swerts, bij de A-kern blijft.



Yannick Carrasco, die maandag een contract ondertekende bij Al-Shabab, Zeno Debast, Arthur Theate, Jan Vertonghen en Loïs Openda tekenden allemaal present, nadat ze gisteren de groepstraining hadden gemist.