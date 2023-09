LIVEBLOG: Rode Duivels kijken bedenkelijk naar de grasmat in Azerbeidzjan: "Maar mag geen excuus zijn"

clock 12:50

vooraf, 12 uur 50. "Veld mag geen excuus zijn". De bondscoach maakt geen staatszaak van het belabberde veld in Bakoe. "Je moet de omstandigheden altijd aanvaarden", reageert Domenico Tedesco. "Ik zeg altijd: "Spendeer je energie op het veld, niet in zaken die je toch niet kan veranderen."" "Het is goed dat we hier al getraind hebben. We hebben er met het team over gepraat. Na 1 minuut was de zaak van de baan." "Het mag geen excuus zijn, we voetballen allebei op hetzelfde veld", sluit Tedesco het thema af. .