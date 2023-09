LIVEBLOG Rode Duivels: Aster Vranckx reist mee met A-ploeg naar Azerbeidzjan

clock 13:36 Extra versterking voor de Rode Duivel: beloften-kapitein Aster Vranckx reist mee met de A-ploeg naar Azerbeidzjan. vooraf, 13 uur 36. Extra versterking voor de Rode Duivel: beloften-kapitein Aster Vranckx reist mee met de A-ploeg naar Azerbeidzjan.

Voltallige selectie traint laatste keer in Tubeke. Goed nieuws voor de bondscoach: Domenico Tedesco kon rekenen op zijn voltallige selectie voor de laatste training in Tubeke. Orel Mangala, woensdag nog de enige afwezige, sloot opnieuw aan bij de groep. Tijdens de training van woensdag werd hij tijdelijk vervangen door Aster Vranckx, de aanvoerder van de Belgische beloften. 24 Rode Duivels, 4 doelmannen en 20 veldspelers, reizen donderdagnamiddag af naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.

Orel Mangala, woensdag nog de enige afwezige, sloot opnieuw aan bij de groep. Tijdens de training van woensdag werd hij tijdelijk vervangen door Aster Vranckx, de aanvoerder van de Belgische beloften.

24 Rode Duivels, 4 doelmannen en 20 veldspelers, reizen donderdagnamiddag af naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.

Rode Duivels trainden in Tubeke: "Ik probeer me te tonen op training en mijn best te doen".

Debast: "Het is geen stap achteruit om nog een jaar bij Anderlecht te blijven".

De Ketelaere: "Als de coach mij minuten geeft, zal ik er zijn".

Persconferentie met Charles De Ketelaere en Zeno Debast. Vanmiddag praten opnieuw 2 Rode Duivels met de pers. Vandaag zijn dat Charles De Ketelaere, die deze zomer Milan ruilde voor Atalanta, en Zeno Debast, die ondanks interesse bij Anderlecht bleef.

Mangala enige afwezige, Vranckx traint mee. De Rode Duivels trainden deze voormiddag een tweede keer. Er verschenen 24 spelers op het terrein in Tubeke. Orel Mangala was de enige afwezige. Hij bleef binnen. Aster Vranckx, de aanvoerder van de beloften, trainde mee met de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. De Belgische voetbalbond kon nog niet bevestigen of Vranckx, die geselecteerd werd voor de U21 van Gill Swerts, bij de A-kern blijft. Yannick Carrasco, die maandag een contract ondertekende bij Al-Shabab, Zeno Debast, Arthur Theate, Jan Vertonghen en Loïs Openda tekenden allemaal present, nadat ze gisteren de groepstraining hadden gemist.



Aster Vranckx, de aanvoerder van de beloften, trainde mee met de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. De Belgische voetbalbond kon nog niet bevestigen of Vranckx, die geselecteerd werd voor de U21 van Gill Swerts, bij de A-kern blijft.



Yannick Carrasco, die maandag een contract ondertekende bij Al-Shabab, Zeno Debast, Arthur Theate, Jan Vertonghen en Loïs Openda tekenden allemaal present, nadat ze gisteren de groepstraining hadden gemist.

Duivels verwelkomen pas jarige Carrasco met taart. Yannick Carrasco is aangekomen in Tubeke. Gisteren werd hij 30 jaar en vierde hij zijn transfer naar Saudi-Arabië. Vandaag het vervolg van de festiviteiten. Amadou Onana, Orel Mangala en Jeremy Doku verwelkomen hun ploeggenoot met een stevige taart.

clock 11:54 vooraf, 11 uur 54. Bondscoach Domenico Tedesco en zijn spelers.

clock 11:54 vooraf, 11 uur 54. Jeremy Doku, Romelu Lukaku en Amadou Onana.

clock 11:54 vooraf, 11 uur 54. Youri Tielemans.

clock 11:53 vooraf, 11 uur 53. Wout Faes.

clock 11:53 vooraf, 11 uur 53. Doelmannen Thomas Kaminski en Matz Sels.

clock 11:53 vooraf, 11 uur 53. Nieuwkomer Hugo Siquet.

19 Rode Duivels op training. Jan Vertonghen, Zeno Debast, Arthur Theate en Loïs Openda verschijnen vandaag niet op het trainingsveld. Zij bereiden zich apart voor op de komende EK-kwalificatiematchen. Yannick Carrasco is nog niet aanwezig in het nationale voetbalcentrum. Hij heeft net een transfer naar Saudi-Arabië te pakken. Trainen vandaag wel mee: 15 veldspelers en de 4 doelmannen. Romelu Lukaku, die na een zomer vol transferperikelen recent onderdak vond bij AS Roma, voerde zijn team aan op het oefenterrein in Tubeke.



Yannick Carrasco is nog niet aanwezig in het nationale voetbalcentrum. Hij heeft net een transfer naar Saudi-Arabië te pakken.



Trainen vandaag wel mee: 15 veldspelers en de 4 doelmannen. Romelu Lukaku, die na een zomer vol transferperikelen recent onderdak vond bij AS Roma, voerde zijn team aan op het oefenterrein in Tubeke.