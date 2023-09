LIVE (15u): Bakayoko krijgt voorkeur op Doku bij Duivels, Trossard start op middenveld

clock 14:28 Goaltjes voor Lukaku? Als er gescoord moet worden, kijken we bij de Rode Duivels nog altijd in de eerste plaats naar Romelu Lukaku. Hij is met zes goals in drie matchen voorlopig ook gedeeld topschutter in deze voorronde. Rasmus Højlund en Scott McTominay doen even goed, Harry Kane, Cristiano Ronaldo en Zeki Amdouni staan op vijf stuks. . vooraf, 14 uur 28. statistics Goaltjes voor Lukaku? Als er gescoord moet worden, kijken we bij de Rode Duivels nog altijd in de eerste plaats naar Romelu Lukaku. Hij is met zes goals in drie matchen voorlopig ook gedeeld topschutter in deze voorronde. Rasmus Højlund en Scott McTominay doen even goed, Harry Kane, Cristiano Ronaldo en Zeki Amdouni staan op vijf stuks.

Vanavond staat de andere wedstrijd in de groep van de Belgen op het programma. Zweden speelt met 3 op 9 al bijna met het mes op de keel in en tegen Estland.

Onze Duivels in Mardakan.

3 op 4. Vier keer eerder speelden de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan. Drie keer werd gewonnen, één keer gelijkgespeeld. Dat was meteen ook de laatste onderlinge confrontatie. Echt relevant is die niet meer, want ze dateert van 2011. Het ging om een match in de voorronde van Euro 2012, het laatste toernooi waarop België niet aanwezig was. Van de huidige selectie kwamen toen enkel Vertonghen en Lukaku in actie.

Azerbeidzjan sprokkelde tot nu toe één puntje in deze groep, dankzij een gelijkspel thuis tegen Estland. Op verplaatsing kreeg het klop van Oostenrijk (4-1) en Zweden (5-0).

Van de elf van Azerbeidzjan moeten we, met alle respect, geen schrik hebben. De gevaarlijkste individuen bij de thuisploeg zijn aanvoerder Mahmudov en spits Sheydayev.

Opstelling. Casteels en Lukaku lagen al vast, de negen daartussen nog niet. Bondscoach Tedesco kiest voor een achterhoede met Theate, Vertonghen, Faes en Castagne. Trossard, Onana en Tielemans bevolken het middenveld. Carrasco en Bakayoko, wellicht de opvallendste naam aan de aftrap, steunen diepe spits Lukaku.

Belgen spelen straks tegen Azerbeidzjan: "Veld is interlandvoetbal onwaardig".

Hier kijkt Peter Vandenbempt naar uit. "Winnen staat voorop", blikt Peter Vandenbempt vooruit, "maar de Belgen mogen ook in de buurt komen van het niveau dat ze in hun eerste matchen onder de nieuwe bondscoach haalden." "Voorts willen we zien dat Koen Casteels een waardig alternatief is voor Thibaut Courtois." "Achterin verwachten we meer stabiliteit en automatismen." "Wordt Youri Tielemans de patron op het middenveld? Of overvleugelt Amadou Onana hem?" "Zetten jonge en veelbelovende talenten zoals Doku en Bakayoko stappen vooruit op internationaal niveau?" "Wie zorgt - bij afwezigheid van Kevin De Bruyne - voor de ideeën en de openingen in de rug van Romelu Lukaku?" "En tot slot: ontpopt Loïs Openda zich als nummer 2 achter Lukaku?"



"Voorts willen we zien dat Koen Casteels een waardig alternatief is voor Thibaut Courtois."



"Achterin verwachten we meer stabiliteit en automatismen."



"Wordt Youri Tielemans de patron op het middenveld? Of overvleugelt Amadou Onana hem?"



"Zetten jonge en veelbelovende talenten zoals Doku en Bakayoko stappen vooruit op internationaal niveau?"



"Wie zorgt - bij afwezigheid van Kevin De Bruyne - voor de ideeën en de openingen in de rug van Romelu Lukaku?"



"En tot slot: ontpopt Loïs Openda zich als nummer 2 achter Lukaku?"



1-7-winst zoals de Spanjaarden? Het veld mag geen excuus zijn voor de Rode Duivels. Een zege tegen de nummer 121 van de wereld klinkt niet meer dan logisch. Peter Vandenbempt: "De Spanjaarden hebben hiernaast het goede voorbeeld gegeven in Georgië: 1-7 en klaar."



Peter Vandenbempt: "De Spanjaarden hebben hiernaast het goede voorbeeld gegeven in Georgië: 1-7 en klaar."

Over anderhalf uur gaat de interland in Azerbeidzjan van start. "Het veld bevindt zich in een erbarmelijke staat, interlandvoetbal onwaardig", ziet onze commentator Peter Vandenbempt.

Het zijn hier bijzondere omstandigheden voor de Belgen. Ze voetballen in een provinciaal stadion, dat niet eens vol zal zitten. Peter Vandenbempt.

België om 15 uur tegen rode lantaarn Azerbeidzjan. Vanmiddag werken de Rode Duivels hun 4e wedstrijd in de voorrondes voor Euro 2024 in Duitsland. Decor voor de interland wordt de Dalga Arena in Bakoe, waar Azerbeidzjan de Belgen staat op te wachten. De thuisploeg verwacht zo'n 5.000 fans in het stadion met een capaciteit voor 6.700 toeschouwers. De Rode Duivels wonnen deze campagne al 2 keer (in Zweden en Estland, telkens met 0-3). Thuis tegen Oostenrijk bleven ze op 1-1 steken. Wat wordt het vandaag bij rode lantaarn Azerbeidzjan? U komt het vanaf 15 uur te weten op deze pagina én in Sporza op Radio 1.



Decor voor de interland wordt de Dalga Arena in Bakoe, waar Azerbeidzjan de Belgen staat op te wachten. De thuisploeg verwacht zo'n 5.000 fans in het stadion met een capaciteit voor 6.700 toeschouwers.



De Rode Duivels wonnen deze campagne al 2 keer (in Zweden en Estland, telkens met 0-3). Thuis tegen Oostenrijk bleven ze op 1-1 steken.



Wat wordt het vandaag bij rode lantaarn Azerbeidzjan? U komt het vanaf 15 uur te weten op deze pagina én in Sporza op Radio 1.

Casteels en Lukaku starten morgen tegen Azerbeidzjan.

EK-voorronde Bondscoach geeft 2 namen prijs: Lukaku en Casteels spelen in Azerbeidzjan

Tielemans: "Heb met Aston Villa-coach gesproken: ik hoop meer te kunnen spelen".