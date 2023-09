De Rode Duivels geven vanmiddag rode lantaarn Azerbeidzjan partij, volg de interland hier live

clock 10:40 vooraf, 10 uur 40. België om 15 uur tegen rode lantaarn Azerbeidzjan. Vanmiddag werken de Rode Duivels hun 4e wedstrijd in de voorrondes voor Euro 2024 in Duitsland. Decor voor de interland wordt de Dalga Arena in Bakoe, waar Azerbeidzjan de Belgen staat op te wachten. De thuisploeg verwacht zo'n 5.000 fans in het stadion met een capaciteit voor 6.700 toeschouwers. De Rode Duivels wonnen deze campagne al 2 keer (in Zweden en Estland, telkens met 0-3). Thuis tegen Oostenrijk bleven ze op 1-1 steken. Wat wordt het vandaag bij rode lantaarn Azerbeidzjan? U komt het vanaf 15 uur te weten op deze pagina én in Sporza op Radio 1. . België om 15 uur tegen rode lantaarn Azerbeidzjan Vanmiddag werken de Rode Duivels hun 4e wedstrijd in de voorrondes voor Euro 2024 in Duitsland.



Wat wordt het vandaag bij rode lantaarn Azerbeidzjan? U komt het vanaf 15 uur te weten op deze pagina én in Sporza op Radio 1.

clock 12:50 vooraf, 12 uur 50. "Veld mag geen excuus zijn". De bondscoach maakt geen staatszaak van het belabberde veld in Bakoe. "Je moet de omstandigheden altijd aanvaarden", reageert Domenico Tedesco. "Ik zeg altijd: "Spendeer je energie op het veld, niet in zaken die je toch niet kan veranderen."" "Het is goed dat we hier al getraind hebben. We hebben er met het team over gepraat. Na 1 minuut was de zaak van de baan." "Het mag geen excuus zijn, we voetballen allebei op hetzelfde veld", sluit Tedesco het thema af. . "Veld mag geen excuus zijn" De bondscoach maakt geen staatszaak van het belabberde veld in Bakoe.



clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. We hebben met het team over het veld gepraat. Na 1 minuut was de zaak van de baan. Domenico Tedesco. We hebben met het team over het veld gepraat. Na 1 minuut was de zaak van de baan. Domenico Tedesco

clock 12:46 vooraf, 12 uur 46. Casteels en Lukaku aan de aftrap. Bondscoach heeft 2 namen van zijn basisploeg prijsgegeven: Koen Casteels staat helemaal achterin, Romelu Lukaku helemaal voorin. . Casteels en Lukaku aan de aftrap Bondscoach heeft 2 namen van zijn basisploeg prijsgegeven: Koen Casteels staat helemaal achterin, Romelu Lukaku helemaal voorin.

clock 11:30 vooraf, 11 uur 30. Jeremy Doku gaat in duel met Romelu Lukaku.

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Voltallige selectie. Alle spelers trainen mee. We tellen er 25. . Voltallige selectie Alle spelers trainen mee. We tellen er 25.

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Trainen op een matige grasmat. Tijdens de training van de Rode Duivels valt een ding op: de staat van de grasmat. Die ligt er niet meteen tiptop bij. Bondscoach Domenico Tedesco kijkt bedenkelijk wanneer hij het veld betreedt. Ook technisch directeur Frank Vercauteren uit zijn twijfels. . Trainen op een matige grasmat Tijdens de training van de Rode Duivels valt een ding op: de staat van de grasmat. Die ligt er niet meteen tiptop bij.



Bondscoach Domenico Tedesco kijkt bedenkelijk wanneer hij het veld betreedt. Ook technisch directeur Frank Vercauteren uit zijn twijfels.

clock 10:50 vooraf, 10 uur 50. Tijd voor de opwarming: Yannick Carrasco, OIivier Deman, Youri Tielemans en Timothy Castagne gaan voorop.