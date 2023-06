Rode Duivels gaan op zoek naar 5e zege op een rij tegen Estland

clock 17:29 vooraf, 17 uur 29. 3-mansverdediging? Thibaut Courtois (geblesseerd aan zijn ego/knie) is er vanavond niet bij, Jan Vertonghen wel. Oostenrijk kwam te vroeg voor de ervaren verdediger, Estland haalt hij wel. Wordt Vertonghen straks de orkestleider in de 3-mansverdediging? De vorige interlands speelde België altijd met z'n vieren achterin, tegen een defensief Estland kan het met een man minder. . 3-mansverdediging? Thibaut Courtois (geblesseerd aan zijn ego/knie) is er vanavond niet bij, Jan Vertonghen wel. Oostenrijk kwam te vroeg voor de ervaren verdediger, Estland haalt hij wel.

vorige confrontaties. match uitslag voorrondes WK 2022 België - Estland 3-1 Estland - België 2-5 voorrondes WK 2018 Estland - België 0-2 België - Estland 8-1 voorrondes WK 2010 Estland - België 2-0 België - Estland 3-2 voorrondes EK 2004 België - Estland 2-0 Estland - België 0-1

match uitslag voorrondes WK 2022 België - Estland 3-1

Estland - België 2-5 voorrondes WK 2018 Estland - België 0-2

België - Estland 8-1 voorrondes WK 2010 Estland - België 2-0

België - Estland 3-2 voorrondes EK 2004 België - Estland 2-0

Estland - België 0-1



5e zege op een rij tegen Estland? De voorbije decennia hebben België en Estland mekaar vaak getroffen in de EK- of WK-voorrondes. De laatste 4 ontmoetingen draaiden allemaal uit op een zege voor de Rode Duivels. Volgt vandaag de 5e overwinning op een rij? De laatste keer in Estland werd het 2-5. Romelu Lukaku scoorde twee keer in Talinn.

WK-voorronde Duivels winnen met 2-5 van Estland na wispelturige wedstrijd

Doelman Matz Sels is op weg naar zijn eerste interland met inzet.

Matz Sels in doel. Omdat Thibaut Courtois heeft afgehaakt voor de match tegen Estland moet bondscoach Domenico Tedesco op zoek naar een vervanger. Zijn keuze is op Matz Sels gevallen. Dat zei hij op de persconferentie voor de wedstrijd. "Ik vertel dat normaal nooit, maar het is een cadeautje voor jullie", lachte Tedesco. Voor Sels (31) wordt het zijn derde interland. Onder Roberto Martinez keepte hij 1 minuut in een oefeninterland tegen Griekenland (1-1), tegen Burkina Faso (3-0) stond hij de hele match in doel. Sels komt uit de jeugd van Lierse en keepte in ons land ook voor KAA Gent. Tegenwoordig verdient hij de kost in Frankrijk als doelman van Straatsburg.

Dendoncker out, Vertonghen traint wel. Thibaut Courtois was de grote afwezige op de training in Tubeke vanmorgen. Over zijn afwezigheid zijn er nog heel veel vragen. Maar ook Leander Dendoncker was er niet bij. Hij sukkelt met een kleine blessure en haakt ook af voor de wedstrijd. Dat betekent dat er weer geschoven moet worden in de verdediging want Dendoncker stond tegen Oostenrijk centraal achterin. In dat opzicht is het dan weer goed nieuws dat Jan Vertonghen wel present was. De verdediger van Anderlecht was niet fit genoeg zaterdag, maar raakt dus misschien wel nog klaar.

