Rode Duivels beginnen met 5 nieuwe namen tegen Estland

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58. Johan Bakayoko (20) maakt ziojn op voor zijn 4e interland, zijn eerste als basisspeler.

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Doku en Lukabakio op de bank. Aanvoerder Romelu Lukaku krijgt andere foeriers vanavond. Doku en Lukabakio beginnen op de bank, Trésor (Genk) en Bakayoko (PSV) komen in de plaats. Trésor speelt op de flank, Bakayoko stelt zich in de schaduw van Lukaku op. Op die manier kan Carrasco weer langs de lijn acteren. . Doku en Lukabakio op de bank Aanvoerder Romelu Lukaku krijgt andere foeriers vanavond. Doku en Lukabakio beginnen op de bank, Trésor (Genk) en Bakayoko (PSV) komen in de plaats.

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Aster Vranckx in de outfit van de Rode Duivels.

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50. eerste basisplaats Aster Vranckx. Aster Vranckx (20) neemt de plaats van Orel Mangala op het middenveld in. De voormalige jeugdspeler van KV Mechelen kan naast hem op de ervaring van Youri Tielemans rekenen. Voor Vranckx wordt het zijn tweede wedstrijd als Belgisch A-international. Zaterdag vierde hij tegen Oostenrijk (1-1) zijn debuut als invaller. . eerste basisplaats Aster Vranckx Aster Vranckx (20) neemt de plaats van Orel Mangala op het middenveld in. De voormalige jeugdspeler van KV Mechelen kan naast hem op de ervaring van Youri Tielemans rekenen.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. 4-mansverdediging. Domenico Tedesco houdt vast aan zijn 4-mansverdediging. Wout Faes en Jan Vertonghen staan centraal opgesteld, Arthur Theate en Timothy Castagne zullen het duo flankeren. . 4-mansverdediging Domenico Tedesco houdt vast aan zijn 4-mansverdediging. Wout Faes en Jan Vertonghen staan centraal opgesteld, Arthur Theate en Timothy Castagne zullen het duo flankeren.

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. Ondanks alle commotie moet België gewonnen winnen van Estland, een bescheiden tegenstander. Ze hebben geen spelers in de grote competities, al voetballen ze wel altijd vol enthousiasme. Peter Vandenbempt. Ondanks alle commotie moet België gewonnen winnen van Estland, een bescheiden tegenstander. Ze hebben geen spelers in de grote competities, al voetballen ze wel altijd vol enthousiasme. Peter Vandenbempt

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35.

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. Zaterdag debuteerde hij als invaller, nu begint assistkoning Mike Trésor aan de match.

clock 19:32 vooraf, 19 uur 32. België met 5 nieuwe namen in de basis. Domenico Tedesco gooit zijn ploeg flink om in vergelijking met de basiself tegen Oostenrijk. Sels en Vertonghen nemen de plaatsen in van de "geblesseerde" internationals Courtois en Dendoncker. Staan ook in de basis: Vranckx, Trésor en Bakayoko. Tegen Oostenrijk (1-1) vielen ze in. Deze Rode Duivels beginnen opnieuw aan de match: Theate, Faes, Castagne, Tielemans, Carrasco en aanvoerder Lukaku. . België met 5 nieuwe namen in de basis Domenico Tedesco gooit zijn ploeg flink om in vergelijking met de basiself tegen Oostenrijk. Sels en Vertonghen nemen de plaatsen in van de "geblesseerde" internationals Courtois en Dendoncker.

clock 17:58 vooraf, 17 uur 58. Belgische fans in Estland: "Excuseer je en alles is vergeven". Belgische fans in Estland: "Excuseer je en alles is vergeven"

clock 17:49 vooraf, 17 uur 49. oude rakker Konstantin Vassiljev. Voetbalfans met een olifantengeheugen zullen zich Konstantin Vassiljev nog herinneren. Hij bezorgde Estland de enige zege tegen België: 2-0 in 2009. Net als Jan Vertonghen bij België, draagt Vassiljev 14 jaar later nog altijd het nationale shirt van Estland. En scoren doet de 38-jarige aanvoerder ook nog. Kijk maar naar zijn doelpunt in de Estse competitie vanaf het middenveld. . oude rakker Konstantin Vassiljev Voetbalfans met een olifantengeheugen zullen zich Konstantin Vassiljev nog herinneren. Hij bezorgde Estland de enige zege tegen België: 2-0 in 2009.

clock 17:48 vooraf, 17 uur 48. Vassiljev scoort vanaf het middenveld. Vassiljev scoort vanaf het middenveld

clock 17:29 vooraf, 17 uur 29. 3-mansverdediging? Thibaut Courtois (geblesseerd aan zijn ego/knie) is er vanavond niet bij, Jan Vertonghen wel. Oostenrijk kwam te vroeg voor de ervaren verdediger, Estland haalt hij wel. Wordt Vertonghen straks de orkestleider in de 3-mansverdediging? De vorige interlands speelde België altijd met z'n vieren achterin, tegen een defensief Estland kan het met een man minder. . 3-mansverdediging? Thibaut Courtois (geblesseerd aan zijn ego/knie) is er vanavond niet bij, Jan Vertonghen wel. Oostenrijk kwam te vroeg voor de ervaren verdediger, Estland haalt hij wel.

clock 17:29 vooraf, 17 uur 29. Jan Vertonghen is weer klaar voor de strijd.

clock 17:08 het volledige programma van vanavond:. vooraf, 17 uur 08. het volledige programma van vanavond:

clock 16:45 vooraf, 16 uur 45. vorige confrontaties. match uitslag voorrondes WK 2022 België - Estland 3-1 Estland - België 2-5 voorrondes WK 2018 Estland - België 0-2 België - Estland 8-1 voorrondes WK 2010 Estland - België 2-0 België - Estland 3-2 voorrondes EK 2004 België - Estland 2-0 Estland - België 0-1 . vorige confrontaties

clock 16:43 vooraf, 16 uur 43. 5e zege op een rij tegen Estland? De voorbije decennia hebben België en Estland mekaar vaak getroffen in de EK- of WK-voorrondes. De laatste 4 ontmoetingen draaiden allemaal uit op een zege voor de Rode Duivels. Volgt vandaag de 5e overwinning op een rij? De laatste keer in Estland werd het 2-5. Romelu Lukaku scoorde twee keer in Talinn. . 5e zege op een rij tegen Estland? De voorbije decennia hebben België en Estland mekaar vaak getroffen in de EK- of WK-voorrondes. De laatste 4 ontmoetingen draaiden allemaal uit op een zege voor de Rode Duivels.

clock 16:42 vooraf, 16 uur 42. WK-voorronde Duivels winnen met 2-5 van Estland na wispelturige wedstrijd

clock 08:19 vooraf, 08 uur 19.