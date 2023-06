Rode Duivels werken laatste training voor Oostenrijk af, Tedesco: "Nieuwkomers doen het goed"

Oostenrijk staat met 6 op 6 aan kop van groep F. Het vertrouwen is dan ook groot.





"We zijn goed voorbereid en ik denk dat we in Brussel wel iets kunnen rapen. We staan eerste in de groep en willen die leidersplaats verdedigen in België. Als we er echt voor gaan, moet dat mogelijk zijn", zei aanvaller Karim Onisiwo (Mainz).





Ook verdediger Max Wöber (Leeds United) heeft een goed gevoel over de partij: "De stemming in het team is opperbest, de trainingen zijn goed en je merkt dat we een hecht team zijn. We zijn klaar voor de komende opdrachten. De verwachtingen zijn groot."





Normaal moesten coach Rangnick en sterspeler Alaba vandaag nog een persmoment houden, maar door technische problemen met het vliegtuig zijn de Oostenrijkers pas vanavond laat in het land.