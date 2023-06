LIVE Rode Duivels: Voltallige spelersgroep tekent voor het eerst present op het trainingsveld

clock 12:01

vooraf, 12 uur 01. Lukaku, Batshuayi en Vertonghen trainen mee. Een voltallige groep van 25 Rode Duivels (21 veldspelers en vier doelmannen) is deze voormiddag verschenen op het oefenveld in het trainingscomplex in Tubeke. Romelu Lukaku (Inter) en Michy Batshuayi (Fenerbahçe), die afgelopen weekend nog in clubverband in actie kwamen en later aansloten, trainden een eerste keer mee. Ook Jan Vertonghen (RSC Anderlecht), de voorbije twee dagen afwezig op de groepstraining, tekende present voor de oefensessie. .