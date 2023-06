Jan Vertonghen niet opgenomen in de wedstrijdselectie, Doku krijgt het nummer 7 van De Bruyne

"In het beste geval winnen we in België, maar met minder dan een punt zijn we niet tevreden", zei bondscoach Ralf Rangnick aan de vooravond van de match. "We hebben punten nodig. Daarna willen we ook nog Zweden kloppen."



"De eindronde in Duitsland is het grote doel. Wij willen daar bij zijn. Nu spelen we tegen onze twee directe concurrenten. Dan moeten we kunnen oogsten, als we in de top twee willen eindigen."





"Sinds het WK is er veel veranderd bij België. Nu krijgen jongere spelers hun kans en is er met Domenico Tedesco een nieuwe bondscoach. Ze zijn ook erg goed aan de kwalificaties begonnen, met die 0-3 zege in Zweden. In de eerste helft tegen Duitsland waren ze ook erg overtuigend. Maar tegen ons wordt het voor het eerst echt serieus voor hen."





"Of we kans maken om te winnen, hangt op de eerste plaats van onszelf af. We hebben al laten zien dat we niet alleen goed kunnen spelen tegen toplanden, maar dat we ook kunnen winnen. We mogen niet te veel ruimte weggeven en vooral zelf ook durven aanvallen."