Alle 25 Rode Duivels werken laatste training voor Oostenrijk af, straks geeft Tedesco persconferentie

Persconferentie met Tedesco en Castagne. Om 14 uur is er de Belgische persconferentie op matchdag min 1. Bondscoach Tedesco en Timothy Castagne blikken een laatste keer vooruit naar de tweede EK-voorrondematch. Oostenrijk staat trouwens op kop in de groep van de Belgen met 6 op 6. Het won 2 keer thuis: 4-1 van Azerbeidzjan en 2-1 van Estland. België telt 3 op 3 na 0-3-winst in Zweden.



Oostenrijk staat trouwens op kop in de groep van de Belgen met 6 op 6. Het won 2 keer thuis: 4-1 van Azerbeidzjan en 2-1 van Estland. België telt 3 op 3 na 0-3-winst in Zweden.

Courtois wil alle fans in het rood. Courtois wil er zaterdag een duivels sfeertje van maken. Onze nationale nummer 1 roept alle fans op om morgen in het rood naar het uitverkochte Koning Boudewijnstadion te komen. "Als we één rode muur hebben in het stadion, zijn we er zeker van dat we op het veld ook vuurwerk zullen brengen en de drie punten thuis zullen houden. Dus kom alstublieft in het rood en dan maken we er een topfeestje van", liet hij weten. Ook Tedesco lanceerde eerder al zo'n oproep.

"Als we één rode muur hebben in het stadion, zijn we er zeker van dat we op het veld ook vuurwerk zullen brengen en de drie punten thuis zullen houden. Dus kom alstublieft in het rood en dan maken we er een topfeestje van", liet hij weten.

Ook Tedesco lanceerde eerder al zo'n oproep.

Iedereen aanwezig. Net als woensdag en gisteren zijn vandaag alle 25 spelers aanwezig op de laatste training voor Oostenrijk. Ook Vertonghen, Lukaku en Batshuayi, die in het begin ontbraken, tekenden dus present. Al-Dakhil, Deman, Openda en Vranckx trainen ook nog mee, maar binnenkort verlaten zij de groep en trekken ze naar het EK voor beloften.



Al-Dakhil, Deman, Openda en Vranckx trainen ook nog mee, maar binnenkort verlaten zij de groep en trekken ze naar het EK voor beloften.

clock 13:49 vooraf, 13 uur 49. Jonge Duivels hopen op nieuwe speelkansen tegen Oostenrijk en Estland. Jonge Duivels hopen op nieuwe speelkansen tegen Oostenrijk en Estland

clock 13:46 vooraf, 13 uur 46. Ook Batshuayi en Lukaku tekenen present op training bij de Rode Duivels. Ook Batshuayi en Lukaku tekenen present op training bij de Rode Duivels

Lukaku, Batshuayi en Vertonghen trainen mee. Een voltallige groep van 25 Rode Duivels (21 veldspelers en vier doelmannen) is deze voormiddag verschenen op het oefenveld in het trainingscomplex in Tubeke. Romelu Lukaku (Inter) en Michy Batshuayi (Fenerbahçe), die afgelopen weekend nog in clubverband in actie kwamen en later aansloten, trainden een eerste keer mee. Ook Jan Vertonghen (RSC Anderlecht), de voorbije twee dagen afwezig op de groepstraining, tekende present voor de oefensessie.



Romelu Lukaku (Inter) en Michy Batshuayi (Fenerbahçe), die afgelopen weekend nog in clubverband in actie kwamen en later aansloten, trainden een eerste keer mee.

Ook Jan Vertonghen (RSC Anderlecht), de voorbije twee dagen afwezig op de groepstraining, tekende present voor de oefensessie.



clock 12:00 vooraf, 12 uur . Nieuwkomer Olivier Deman op een van zijn eerste trainingen bij de nationale ploeg.

clock 12:00 vooraf, 12 uur . Jan Vertonghen.

clock 12:00 vooraf, 12 uur . Michy Batshuayi.

clock 11:32 vooraf, 11 uur 32. Romelu Lukaku.

