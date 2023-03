Verdedigers Emil Holm en Joel Andersson haken af voor duel tegen Rode Duivels

clock 16:57

vooraf, 16 uur 57. Verdedigers Emil Holm en Joel Andersson haken af bij Zweden. De Zweedse bondscoach Janne Andersson kan bij de start van de EK-kwalificaties tegen België en Azerbeidzjan (27 maart) niet rekenen op zijn verdedigers Emil Holm (Spezia) en Joel Andersson (FC Midtjylland). Holm is ziek en Andersson geblesseerd, zo maakte de Zweedse voetbalfederatie bekend. Zweden speelt twee keer in de Friends Arena in Beide interlands worden voor eigen publiek in de Friends Arena in Solna, nabij Stockholm. .