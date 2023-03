LIVE: Romelu Lukaku buffelt de Duivels op voorsprong, Lukebakio smaakmaker

clock 51' tweede helft, minuut 51. De Rode Duivels monopoliseren de bal. Het gaat gretig van voet tot voet, maar vooralsnog zonder gevaar. De Zweden tonen zich onmondig. . De Rode Duivels monopoliseren de bal. Het gaat gretig van voet tot voet, maar vooralsnog zonder gevaar. De Zweden tonen zich onmondig.

clock 49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Romelu Lukaku van België. 0, 2. goal Zweden België 52' 0 2

clock 48' tweede helft, minuut 48. Doelpunt Lukaku: 0-2! Heruitgave van de 1-0. Lukebakio assisteert Lukaku voor de dubbele voorsprong. De winger van Hertha dribbelt zijn tegenstander zoek met enkele overstapjes. Hij schuift het leer hard voor de kooi, waar Lukaku zijn tweede van de avond tegen het net kan prikken. . Doelpunt Lukaku: 0-2! Heruitgave van de 1-0. Lukebakio assisteert Lukaku voor de dubbele voorsprong. De winger van Hertha dribbelt zijn tegenstander zoek met enkele overstapjes. Hij schuift het leer hard voor de kooi, waar Lukaku zijn tweede van de avond tegen het net kan prikken.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:44 rust, 21 uur 44. Kunnen Forsberg en co de Rode Duivels in verlegenheid brengen in de tweede helft?

clock 21:37 rust, 21 uur 37. RUST: 0-1. Er zijn nog zekerheden bij de Rode Duivels: Romelu Lukaku kreeg 1 kans en zorgde er zo voor dat de nationale ploeg met een voorsprong mag gaan rusten. Toch was het het nieuwe gezicht Lukebakio, dat het aanvalsspel van de Belgen een gelaat gaf. Hij verzilverde zijn bedrijvigheid met een assist. Voor de rest hadden de Duivels controle, maar echt flitsend of agressief toonden de nieuwe Duivels zich nog niet. . RUST: 0-1 Er zijn nog zekerheden bij de Rode Duivels: Romelu Lukaku kreeg 1 kans en zorgde er zo voor dat de nationale ploeg met een voorsprong mag gaan rusten. Toch was het het nieuwe gezicht Lukebakio, dat het aanvalsspel van de Belgen een gelaat gaf. Hij verzilverde zijn bedrijvigheid met een assist. Voor de rest hadden de Duivels controle, maar echt flitsend of agressief toonden de nieuwe Duivels zich nog niet.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+1' Er komt 1 minuut extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 1 - extra time Er komt 1 minuut extra tijd bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45. De Belgen hebben controle over de wedstrijd. De beloofde high intensity-voetbalstijl hebben we nog niet gezien, maar alle begin is moeilijk. Peter Vandenbempt op Radio 1. De Belgen hebben controle over de wedstrijd. De beloofde high intensity-voetbalstijl hebben we nog niet gezien, maar alle begin is moeilijk. Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 43' eerste helft, minuut 43. Forsberg test de nieuwe defensie van de Belgen. Na een flipperkastmoment komt de draaischijf van de Zweden aan de bal. Zijn voorzet schuift voorbij alles en iedereen naar de tweede zone. Maar ook daar tekent er niemand present. . Forsberg test de nieuwe defensie van de Belgen. Na een flipperkastmoment komt de draaischijf van de Zweden aan de bal. Zijn voorzet schuift voorbij alles en iedereen naar de tweede zone. Maar ook daar tekent er niemand present.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Amadou Onana wordt op de hielen gezeten door 3 geelhemden.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Slag om slinger. Net na het doelpunt van de Duivels, wordt Courtois meteen aan het werk gezet. De doelman van de Belgen kan een schot van Gustafsson niet klemmen. Het leer caprioleert gelukkig buiten het bereik van een Zweed. . Slag om slinger. Net na het doelpunt van de Duivels, wordt Courtois meteen aan het werk gezet. De doelman van de Belgen kan een schot van Gustafsson niet klemmen. Het leer caprioleert gelukkig buiten het bereik van een Zweed.

clock 38' Gele kaart voor Kristoffer Olsson van Zweden tijdens eerste helft, minuut 38 yellow card Kristoffer Olsson Zweden

clock 36' eerste helft, minuut 36. Doelpunt Lukaku: 0-1! Romelu Lukaku legt iedereen figuurlijk het zwijgen op. Veel is de aanvalsleider nog niet aan de bal geweest, maar deze ene keer is genoeg. Op een uitgemeten voorzet van Lukebakio buffelt de best scorende Belg de Rode Duivels op voorsprong. Zijn vingertje gaat symbolisch op zijn lippen. . Doelpunt Lukaku: 0-1! Romelu Lukaku legt iedereen figuurlijk het zwijgen op. Veel is de aanvalsleider nog niet aan de bal geweest, maar deze ene keer is genoeg. Op een uitgemeten voorzet van Lukebakio buffelt de best scorende Belg de Rode Duivels op voorsprong. Zijn vingertje gaat symbolisch op zijn lippen.

clock 35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Romelu Lukaku van België. 0, 1. goal Zweden België 52' 0 1

clock 35' eerste helft, minuut 35. De bondscoach geeft nog wat extra aanwijzingen aan z'n kapitein

clock 30' eerste helft, minuut 30. Even een coup de théâtre van de Zweden. De geelhemden - die een beetje ingedommeld waren - knutselen een uitstekende counter in elkaar. Zowel Onana als Lukebakio laat zich in de wind zetten, maar Carrasco kan het schot uit de tweede lijn keren met een uitstekende glijpartij. Gevaar geweken. End of scene . . Even een coup de théâtre van de Zweden. De geelhemden - die een beetje ingedommeld waren - knutselen een uitstekende counter in elkaar. Zowel Onana als Lukebakio laat zich in de wind zetten, maar Carrasco kan het schot uit de tweede lijn keren met een uitstekende glijpartij. Gevaar geweken. End of scene.

clock 28' eerste helft, minuut 28. De Belgische luchtmacht heeft twee nieuwe F16's in zijn arsenaal. Vertonghen en Theate torenen twee keer boven hun tegenstander uit, maar ondanks de baas van het luchtruim te zijn, droppen de twee hun balletje in de handen van de Zweedse doelman Olsen. . De Belgische luchtmacht heeft twee nieuwe F16's in zijn arsenaal. Vertonghen en Theate torenen twee keer boven hun tegenstander uit, maar ondanks de baas van het luchtruim te zijn, droppen de twee hun balletje in de handen van de Zweedse doelman Olsen.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Lukebakio neemt de brug. Lukebakio is veruit de gevaarlijkste man bij de Belgen. De winger speelt complexloos op zijn flank en pakt nu uit met een mooi bruggetje bij zijn tegenstander. De man van Hertha Berlijn gooit de bal voor de goal, maar daar staan voorlopig nog te weinig Belgen. . Lukebakio neemt de brug Lukebakio is veruit de gevaarlijkste man bij de Belgen. De winger speelt complexloos op zijn flank en pakt nu uit met een mooi bruggetje bij zijn tegenstander. De man van Hertha Berlijn gooit de bal voor de goal, maar daar staan voorlopig nog te weinig Belgen.