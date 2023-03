LIVE: De nieuwe generatie Rode Duivels begint aan zijn weg naar het EK

clock 2' eerste helft, minuut 2. Rechttoe rechtaan. No nonsense bij Zweden. Verdediger Ekdal stuurt de snelle Isak de diepte in met een lange bal. Vertonghen is bij de pinken en kan het leer over de zijlijn wegwerken. De defensie zal moeten opletten voor de ruimte in hun rug. . Rechttoe rechtaan No nonsense bij Zweden. Verdediger Ekdal stuurt de snelle Isak de diepte in met een lange bal. Vertonghen is bij de pinken en kan het leer over de zijlijn wegwerken. De defensie zal moeten opletten voor de ruimte in hun rug.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Het valt meteen op: Trossard en niet Lukebakio staat samen met Lukaku in de spits. Lukebakio mag postvatten op de rechterflank.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:45 vooraf, 20 uur 45. START. Het eerste fluitsignaal weerklinkt in de Friends Arena. Welk resultaat boeken de Rode Duivels in hun eerste duel onder Domenico Tedesco? Volg de wedstrijd in deze pagina op de voet of luister naar het commentaar van Peter Vandenbempt op Radio 1.

clock 20:41 vooraf, 20 uur 41. De Duivels van de toekomst staan klaar voor hun weg naar het EK. De Brabançonne weerklinkt. Peter Vandenbempt op Radio 1.

clock 20:32 vooraf, 20 uur 32. Een hoopgevende statistiek voor de Rode Duivels. De nationale ploeg van ons land is al vijf wedstrijden ongeslagen tegen Zweden. De laatste keer dat de Scandinaviërs nog eens tegen de Belgen gewonnen hebben, is al van 1961 geleden. De Duivels verloren toen met 2-0.

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Vandenbempt: "We mogen de lat ook niet té hoog leggen". Vandenbempt: "We mogen de lat ook niet té hoog leggen"

clock 20:12 vooraf, 20 uur 12. Kapitein KDB. Kevin De Bruyne zal vanavond de kapiteinsband dragen. De ervaren Rode Duivel mag zich ontfermen over een nieuwe generatie. "Het is anders, maar ik zie veel energie", vertelde de kersverse kapitein over de reconversie. "Voor veel jongeren is het een kans om te spelen en het is tijd voor hen om die ook te grijpen. De helft van de gebruikelijke groep is er niet meer. Maar de nieuwkomers willen hun kans zoals wij dat vroeger ook wilden."

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Onder Martinez was het een beetje de trein der traagheid geworden. Op het WK werd duidelijk dat we geen modern voetbal meer speelden. Met Tedesco hebben ze een jonge, moderne coach aangetrokken die de bezem door de selectie heeft gehaald en die "full gas"-voetbal wil spelen in de Red Bull-filosofie. Analist Wim De Coninck.

clock 20:00 vooraf, 20 uur . Lavia ontbreekt. In onze rubriek Iedereen Bondscoach - waar de Sporza-surfer zelf zijn ideale basiself kon samenstellen - schuilt maar 1 verschil. U had Lavia in plaats van Lukebakio aan de aftrap gebracht. Bekijk de volledige elf hieronder.

clock 19:59 vooraf, 19 uur 59. Rode Duivels POLL: Wat vindt u van de eerste basiself van Tedesco?

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. De Zweden hebben net zoals de Belgen een horrorjaar achter de rug. Er heersen heel wat defensieve problemen, maar ze hebben ook genoeg talent in de selectie. Het zal meteen een serieuze test zijn. Peter Vandenbempt.

clock 19:44 vooraf, 19 uur 44. Het is een sprong in het onbekende. Nieuwe bondscoach, spelers met minder ervaring en een nieuwe speelstijl. Veel onzekerheid, maar toch mogen we wat verwachten. Het is meteen tegen een rechtstreekse concurrent voor de EK-kwalificatie. Peter Vandenbempt.

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. 4-4-2. Zou Tedesco voor een 4-4-2 gaan? Theate, Faes, Vertonghen en Castagne geven de defensie vorm. Carrasco, Onana, De Bruyne en Trossard zijn de middenvelders met dienst. Lukaku en Lukebakio moeten voor de doelpunten zorgen.

clock 19:28 vooraf, 19 uur 28. Lukebakio in basiself. De eerste basiself van Domenico Tedesco: Courtois, Theate, Faes, Vertonghen, Castagne, Onana, De Bruyne Carrasco, Lukaku, Trossard en Lukebakio





