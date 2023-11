Italië ontsnapt ondanks discutabele penaltyfase in allerlaatste minuut aan nieuw drama tegen Oekraïne

Een nieuwe nationale ramp vermeden. Italië heeft zich op de slotspeeldag dan toch geplaatst voor het EK. Maar in het absolute slot was het nog even bibberen en beven voor de Azzurri. Cristante maakte in de toegevoegde tijd nog een fout in de grote rechthoek, maar de scheidsrechter liet begaan. Een controversiële beslissing die het lot van Oekraïne bezegelde.