LIVE: Weghorst trapt Nederland stap dichter bij kwalificatie voor het EK met geweldige knal

In groep B staat vanavond een bijzondere wedstrijd op de planning. Nederland is met een overwinning tegen Ierland zeker van de kwalificatie voor het EK. De Ieren kunnen zich niet meer rechtstreeks plaatsen en moeten hopen op de Play-Offs. In dat opzicht is het voor Ierland een goede zaak dat... Nederland zich kwalificeert. Afwachten dus of de Ieren wel voluit gaan. De thuisploeg mist overigens heel wat sterkhouders door blessures. Bart Verbruggen, ex-Anderlecht, staat in doel bij de Nederlanders.