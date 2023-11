LIVE: Frankrijk op weg naar grootste zege ooit, Zaïre-Emery is jongste debutant sinds 1914

Frankrijk-Gibraltar, een wedstrijd om niets in groep B, heeft dankzij Warren Zaïre-Emery een historisch kantje gekregen. De middenvelder van PSG start en is met zijn 17 jaar, 8 maanden en 10 dagen de vierde jongste speler ooit voor Les Bleus. De top 3 debuteerde allemaal voor de eerste wereldoorlog. Zaïre-Emery kon al vroeg in de wedstrijd scoren maar moest het veld verlaten na een doodschop. Frankrijk, dat al zeker is van groepswinst, gaat tegen Gibraltar op zoek naar een monsterscore. Het nationaal record is 10-0.