LIVE: VAR keurt de 0-1 van McTominay, Spanje slaat niet veel later toe

Schotland kan zich vandaag als eerste land - naast gastland Duitsland natuurlijk - verzekeren van een startbewijs voor het EK van volgend jaar. Schotland is met 15 op 15 foutloos. Een zege bij nummer 2 Spanje biedt hen zekerheid, maar ook het resultaat in Cyprus-Noorwegen kan een duwtje in de rug geven.