Oudste debutant ooit voor Spanje heeft maar 5 minuten nodig om Noorwegen te kraken

Met twaalf competitiegoals voor Espanyol dit seizoen speelde Joselu, kort voor José Luis Mato Sanmartín, zich in de kijker van de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente. Op zijn 32e werd hij zo voor het eerst opgeroepen bij de nationale ploeg.



Vanop de bank zag hij Dani Olmo al na een kwartier de score openen, maar zag hij ook dat Noorwegen ook zonder de geblesseerde Erling Haaland niet kansloos was. Kepa moest bij de pinken zijn om Odegaard het scoren te beletten.

Ook in de tweede helft weerden de Scandinaviërs zich kranig, dus besloot de Spaanse bondscoach om in de slotfase zijn 32-jarige joker in te zetten.

Als oudste debutant ooit voor het Spaanse elftal stelde Joselu niet teleur. Hij had nog geen vijf minuten nodig om meteen twee keer te scoren. Eerst kopte hij een voorzet van Ruiz knap binnen, daarna profiteerde hij van chaos in het strafschopgebied.

Spanje komt zo na één speeldag in de EK-voorronde op kop, samen met Schotland dat Cyprus vloerde met 3-0.