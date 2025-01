LIVE: Kan STVV voor de 2e keer in zijn bekergeschiedenis stunten in derby tegen Racing Genk?

Dinsdagavond staat Limburg weer even onder hoogspanning. STVV ontvangt Genk voor de derby in de kwartfinale van de Beker van België.



"Sowieso een speciale match, dat is een certitude", wist ook STVV-coach Felice Mazzu vooraf. "Het is een grote derby voor beide clubs. Het publiek leeft ernaartoe en ook voor ons is het een belangrijke match. Het is een kwartfinale, hé."



Een maand geleden stonden STVV en Genk ook al oog in oog - toen in de competitie. Genk sleepte een punt uit de brand na een late, maar discutabele gelijkmaker.



"Wat toen gebeurd is, weet iedereen", kijkt de coach nog eens terug. "We verdienden de 3 punten. Maar het resultaat van die wedstrijd heeft geen invloed op onze partij van morgen."



"Gezien onze plek in het klassement is de competitie belangrijk, maar ook de Beker telt voor ons. We willen morgen zo goed mogelijk doen én zaterdag klaar zijn."