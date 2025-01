Club Brugge snijdt drukke periode (met 14 matchen?) vanavond aan in de beker tegen OHL

Club Brugge begint aan drukke maaanden

Landskampioen Club Brugge trapt vanavond 2025 op gang met een match in de kwartfinales van de beker tegen OHL.



Als het die wint, gaat blauw-zwart een erg drukke periode tegemoet. In een "ideaal secenario" speelt het in januari en februari maar liefst 14 matchen.



In die periode komt Club Brugge in actie in de Croky Cup, de Jupiler Pro League én de Champions League.