Sneeuw houdt bekermatch Beerschot-Anderlecht niet tegen: "Het veld is zeker bespeelbaar"

Anderlecht mist Zanka en Vertonghen

Bittere pil voor Anderlecht: het moet Vertonghen opnieuw voor een langere tijd missen met een enkelblessure. Ook Zanka is out.



"Ik heb alle vertrouwen in de beschikbare spelers" klonk het bij coach David Hubert. "Soms moet je out of the box denken, maar ik heb verschillende opties. Er telt maar 1 ding: doorstoten naar de volgende ronde."



Net als Beerschot (tegen Antwerp) wacht ook Anderlecht zondag een kraker in de competitie thuis tegen Club Brugge.