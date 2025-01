Revanche voor finale van vorig jaar? Kijk vanavond (20.45u) naar de bekermatch tussen Antwerp en Union

Heruitgave finale van vorig jaar

Voor het derde jaar op een rij staan Antwerp en Union, de winnaars van de voorbije twee edities, tegenover elkaar in de Beker van België.



In 2023 schakelde Antwerp - op weg naar de dubbel - Union uit in de halve finales na strafschoppen. Vorig jaar troefde Union The Great Old af in de finale met een doelpunt van Machida.



Nu nemen de twee topclubs het al in de kwartfinales tegen elkaar op. Kan Antwerp revanche nemen of blijft de ongeslagen reeks van Union overeind?