LIVESTREAM: Kan Racing Genk na rust de scheve situatie nog omkeren tegen Club Brugge?

20e finale voor Club of 7e voor Genk?

Club Brugge won al 11 keer de Beker van België en is daarmee recordhouder. De laatste Brugse bekerwinst dateert wel al van 2015, tien jaar later ligt Club dus op koers voor een 12e bekerwinst. Als Club voorbij Genk raakt, dan staat het voor de 20e keer in de finale.



Racing Genk stond al 6 keer in die bekerfinale en won er daar 5 van. De laatste triomf was in 2021.