Club Brugge plaatst zich als eerste voor bekerfinale na thriller tegen Genk, Jackers en lat redden blauw-zwart

Het eerste plekje is ingevuld. Club Brugge staat voor de 20e keer in de bekerfinale na een spannende clash tegen Racing Genk. De Limburgers maakten voor eigen publiek de 2-1-nederlaag uit de heenmatch snel ongedaan via El Ouahdi, maar Ordonez herstelde de bonus. In het slot voorkwamen Jackers én de lat dat het duel naar verlengingen ging. Gaat Antwerp of Anderlecht donderdag als tweede naar de finale?

En of het goede zet was van Nicky Hayen om Nordin Jackers opnieuw zijn kans te geven in de beker. Met twee cruciale reddingen in de tweede helft hield hij KRC Genk van de 2-1 en mogelijke verlengingen. Tel daar nog eens een stevige misser én een bal op de lat van Tolu bij op en je weet dat Club Brugge het finaleticket allerminst cadeau kreeg.



Balen dus voor Genk, na een zinderende wedstrijd in een uitverkochte Cegeka Arena. Genk stond na de heenwedstrijd één goal in het krijt en vloog er daarom meteen stevig in. Op een corner na amper vijf minuten kwamen Sadick en Bangoura al dicht bij de 1-0 en na nog geen kwartier stond die voorsprong ook op het scorebord.



Na knap voorbereidend werk van Tolu en Baah zag Karetsas hoe Jackers, die in de beker weer de voorkeur kreeg op Mignolet, zijn schot nog net tegen de lat duwde. In de herneming nam El Ouahdi de bal in één tijd op de slof en daar had Jackers geen verhaal tegen.



Tien minuten na die openingsgoal zette Club orde op zaken. Op een corner kopte Mechele de bal goed door tot bij Ordonez en die kon aan de tweede paal vrij binnentikken. Club zat plots weer virtueel in de finale.



Een aangeslagen Genk bleef nadien bibberen op de hoekschoppen en ontsnapte aan de 1-2. Penders zat maar half bij een kopbal van Ordonez, maar Bangoura kon de bal nog van de lijn keren.



Pas kort voor de rust kon Genk nog eens dreigen, met dank aan een zeldzame blunder van Vakanen. Met een dramatische pass achteruit leverde de kersverse Gouden Schoen de bal zomaar in bij Karetsas, maar met een uitstekende ingreep in de zestien hield Mechele Club overeind.