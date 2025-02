LIVE - Dubbele opdoffer voor Antwerp: Verschaeren scoort, Odoi krijgt opmerkelijke tweede gele kaart

Voor voorzitter en voor de Heizel

Wanneer trainer David Hubert op de persconferentie een vraag kreeg over de wil van voorzitter Vandenhaute, die maar al te graag de beker zou willen pakken dit jaar, reageerde de trainer van Anderlecht diplomatisch. "Dat is toch logisch, ik verwacht niets anders van onze voorzitter", klonk het.



"We zijn nog steeds Anderlecht en trekken altijd het plein op om te winnen. De match van morgen is voor ons ook een mooie kans om een finale in de wacht te slepen. We moeten onze ambities niet veranderen. we moeten hard blijven werken in de schaduw en morgen tonen wat we waard zijn."