Goal in 91e minuut loodst Anderlecht naar droomfinale tegen Club Brugge na spektakelduel op Bosuil

Tien jaar na de laatste ontmoeting in de finale strijden Anderlecht en Club Brugge straks weer om de beker. In een spektakelduel tegen Antwerp trok paars-wit in de 91e minuut aan het langste eind. Eerder speelde Denis Odoi een sleutelrol: hij opende de score, maar pakte enkele minuten later dom rood. Toch leek Gyrano Kerk in het slot nog verlengingen uit de brand te slepen voor de Great Old. Tot de ingevallen Leander Dendoncker nog voor 2-2 zorgde.

Leander Dendoncker is de onverwachte held bij Anderlecht. Hij stond de voorbije weken in het oog van de storm door mindere matchen en verloor vanavond zijn basisplaats, maar als invaller is hij plots beslissend als doelpuntenmaker.

Tien minuten voor het einde van de eerste helft krijgt Denis Odoi een tweede gele kaart. Hij verliest zijn koelte en smijt een bal richting de bank van Anderlecht. Daarna is Antwerp zijn dominantie aan de bal kwijt en nemen de frustraties de bovenhand. Verlengingen hingen in de lucht, maar een nieuw sleutelmoment in het diepe slot nekt de thuisploeg.

Yari Verschaeren was de gretigste Anderlecht-speler tussen de lijnen. Hij maakte de snelle gelijkmaker met een uitstekende afwerking. Bij de weinige counters van paars-wit was hield hij vaak prima de bal bij. Een pluim voor zijn partij.

Daarna was Antwerp onherkenbaar. Het ontsnapte nog, want Adryelson scoorde na mistasten van Lammens , maar er ging duidelijk buitenspel aan vooraf. 1-1 aan rust.

Lang stond de 1-0 niet op het scorebord, want aan de overkant knalde Yari Verschaeren hoog in het doel binnen. Daar bleef het – helaas voor Antwerp – niet bij.

Denis Odoi , die enkele minuten eerder nog mankte, trapte een lage voorzet binnen. Zijn enkel was helemaal genezen, want hij vierde het met een salto.

Bewogen, zo kan je de eerste helft gerust samenvatten. Met een doelpunt in het krijt was Antwerp meteen op zoek naar kansen. Dat bleef wel beperkt tot mislukte afstandsschoten, tot minuut 25.

Het beter voetbal keerde terug in de tweede helft, althans in beperkte mate. Met een man meer creëerde Anderlecht enkele kansen. Thorgan Hazard was het dichtst bij de 1-2, maar Lammens deed wat hij moest doen.

Daarna zakte Anderlecht als een pudding in elkaar. Antwerp rook zijn kans en begon links en rechts weer wat gevaar te creëren. Een kwartier voor het einde was er al een waarschuwingsschot voor paars-wit. Coosemans dook razend snel naar de voeten van Kerk om hem van 2-1 te houden.

Tien minuten later was het wél raak. Een onvermoeibare Janssen maakte een actie en vond een al even onvermoeibare Gyrano Kerk. Hij trapte Antwerp naar de verlengingen, of daar leek het toch op.

Want in de toegevoegde tijd dook plots invaller Leander Dendoncker op. Na een flits van Huerta maakte Dendoncker de beslissende 2-2.

Anderlecht bibberde hevig na rust, maar stoot wel door naar de bekerfinale. Daarin wacht Club Brugge, net als in 2015.