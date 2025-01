LIVE (20.45 uur) - Jackers in doel, Jutgla in de spits: Nicky Hayen kiest vertrouwde bekerformule tegen Genk

Vorige maand zege voor Club

Een maand geleden stonden Club en Genk ook al tegenover elkaar. Tolu miste een strafschop, Club won uiteindelijk met 2-0.



"Details hebben daar het verschil gemaakt", beweerde Thorsten Fink in aanloop naar de nieuwe clash. "Scoren we die penalty, dan verliezen we daar niet."



"Maar de wedstrijd in Brugge heeft ons uiteraard ook enkele dingen geleerd. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Want details zullen in deze halve finale ook het verschil maken."



"We kennen hun sterktes en hebben respect voor hun goede prestaties, maar we zien ook mogelijkheden. We trekken naar Brugge om te winnen. Dat doen we altijd en overal."