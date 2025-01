LIVESTREAM (20.45 uur): Praet is bankzitter, Anderlecht met Adryelson en zonder Dolberg

Hubert: "Speculeren niet op terugwedstrijd"

Na drie nederlagen op een rij in de competitie kan Anderlecht een opsteker gebruiken. "We moeten een kat een kat noemen. Drie slechte resultaten doen geen deugd, maar het gaat nog altijd over hoe we reageren", zegt hij.



Is de Beker - na de opdoffer in de titelstrijd - nu belangrijker voor Anderlecht? "Niet meer dan ervoor. Zelfs als we hadden gewonnen tegen Club, hadden we er evenveel waarde aan gehecht. Het is een prachtige ervaring om de finale te kunnen spelen. We staan er kort bij, dus gaan we er alles aan doen om die te halen."



"We gaan niet speculeren op de terugwedstrijd. We gaan voor een zo goed mogelijke uitgangspositie en gaan dus vol voor de winst. De match tegen Antwerp is dus zeer belangrijk."