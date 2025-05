LIVE BEKERFINALE (18 u): Harde kern van Club Brugge verstoort nachtrust van Anderlecht-spelers met vuurwerk

Hasi gelooft in "nieuw Anderlecht"

"Ik denk wel dat we ontspannen kunnen toeleven naar de finale", zegt Besnik Hasi op zijn persbabbel daags voor de bekerfinale tegen Club Brugge. Daar heeft de trainer van Anderlecht zo zijn redenen voor.





"We hebben de afgelopen weken wel wat stabiliteit en vertrouwen gevonden in de ploeg. Sommige jongens acteren ook op een hoger niveau. Die zaken geven ons een goed gevoel."





En dus is paars-wit allerminst kansloos: "De vorige confrontatie waren we niet klaar om tegen Club te voetballen. We voetbalden te weinig naar voren en dan vraag je om problemen. We moeten vooruit gaan voetballen, want hoger op het veld hebben we de kwaliteiten om onze tegenstander onder druk te zetten."





En druk? "Die is er aan beide kanten, hoor", verzekert Hasi. "Club Brugge kan ook naast de titel grijpen, dus wil het nu een prijs pakken. Het voordeel van Club is dat het al drie keer gewonnen heeft van ons. Maar dat moeten we vergeten. Het Anderlecht van vandaag is niet hetzelfde als dat van bij het begin van de play-offs. We moeten geloven, want het is maar één wedstrijd."