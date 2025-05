LIVE BEKERFINALE (18 u): Geen Simon Mignolet bij Club Brugge, wél Jan Vertonghen bij Anderlecht?

Tomasz Radzinski: "Ik hoop dat Anderlecht met 2-1 wint"

Tomasz Radzinski speelde 111 wedstrijden voor de hoofdmacht van RSC Anderlecht en scoorde 65 keer voor paars-wit. Wie ziet hij graag de beker in de lucht steken? "Ja, dat is een domme vraag eigenlijk. Ik hoop absoluut dat Anderlecht wint, want ze hebben echt een prijs nodig", knipoogt Radzinski.





"Het is al veel te lang geleden dat Anderlecht nog eens een prijs heeft gepakt en in de competitie gaat het dit seizoen ook niet lukken. Om het seizoen toch nog in schoonheid af te ronden zouden ze vandaag de beker moeten winnen," gaat de voormalig voetballer van paars-wit verder. "Met het goede voetbalweer en in een uitverkocht stadion geloof ik erin dat het zal lukken."





In zijn periode bij Anderlecht pakte Tomasz Radzinski meerdere prijzen. Momenteel snakken alle supporters van de recordkampioen naar een nieuwe titel.





"Ik heb zelf een beker gewonnen in mijn periode bij Anderlecht. 2 keer kampioen spelen in 3 jaar tijd en de Supercup winnen was ook heel mooi. Iedereen die paars-wit een warm hart toedraagt wacht op een prijs en hoopt vandaag op een mirakel, want Brugge is vandaag de grote favoriet," is Radzinski eerlijk. "Misschien gaat dat in het voordeel van Anderlecht spelen dat ze worden onderschat. Ik hoop op een 2-1 overwinning vandaag."





Vandaag speelt Jan Vertonghen zijn laatste bekerfinale. Het respect voor Super Jan is bij oud-voetballer Radzinski enorm.





"Als Anderlecht vandaag weet te winnen, dan is het voor Jan Vertonghen een afscheid in schoonheid. Als ze verliezen is het nog steeds een fantastische carrière geweest. Ik ben blij dat hij zijn carrière bij Anderlecht afsluit."