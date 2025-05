Hoe zien de laatste voorbereidingen voor Club Brugge en Anderlecht eruit in aanloop naar de bekerfinale?

Jasper Vergoote is de scheidsrechter

Het Referee Department heeft Jasper Vergoote uitverkoren om zondag de finale te fluiten. De 33-jarige Vergoote was eind maart ook al de scheidsrechter in de clash tussen Club Brugge en Anderlecht op de eerste speeldag van de Champions' Play-offs.



Voor Vergoote is het de eerste keer dat hij de bekerfinale in goeie banen mag leiden.