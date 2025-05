Club Brugge wint dankzij goals Romeo Vermant 12e Beker van België en laat Anderlecht nog langer wachten op prijs

kalender zo 4 mei 2025 20:03

Club Brugge tegen Anderlecht, afgelopen, 2, 1 Club Brugge einde 2 - 1 Anderlecht 22' - Geel - Raphael Onyedika gele kaart 40' - Doelpunt - Romeo Vermant (1 - 0) 61' - Doelpunt - Romeo Vermant (2 - 0) 67' - Geel - Romeo Vermant gele kaart 67' - Verv. Moussa Ndiaye door Jan Vertonghen 68' - Verv. César Huerta door Nilson Angulo 68' - Verv. Ali Maamar door Mario Stroeykens 74' - Verv. Romeo Vermant door Chemsdine Talbi 74' - Verv. Hans Vanaken door Gustaf Nilsson 74' - Verv. Raphael Onyedika door Hugo Vetlesen 81' - Verv. Hugo Siquet door Bjorn Meijer 82' - Geel - Ferran Jutglà gele kaart 83' - Verv. Yari Verschaeren door Luis Vázquez 86' - Verv. Ferran Jutglà door Casper Nielsen 90+1' - Doelpunt - Luis Vázquez (2 - 1) Croky Cup - speeldag 1 - 04/05/25 - 18:05 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Romeo Vermant na 40', 1 - 0 40' Romeo Vermant 40' Romeo Vermant 1 - 0 goal door Romeo Vermant na 61', 2 - 0 61' Romeo Vermant 61' Romeo Vermant 2 - 0 goal door Luis Vázquez na 90+1', 2 - 1 90+1' Luis Vázquez 2 - 1 Luis Vázquez 90+1'

Club Brugge heeft er weer een prijs bij, Anderlecht blijft nog wat langer wachten. In een nerveuze finale klopte blauw-zwart zijn aartsrivaal met 2-1 dankzij twee goals van Vermant. Paars-wit kon nooit écht een vuist maken, maar schreeuwde wel twee keer (tevergeefs) om een penalty en kwam in een laat slotoffensief nog bijna langszij.



De zoveelste prijs voor Club Brugge of de definitieve start van een nieuw tijdperk voor Anderlecht? Zelden kondigde een bekerfinale zich zo boeiend aan. En zoals dat zo vaak gaat, draaien finales waar je het meeste van verwacht dan toch uit op een teleurstelling.

Zo ook de eerste helft van deze clash der titanen.

Anderlecht - met Vertonghen op de bank - keek de kat uit de boom. En Club Brugge - zonder Mignolet, met Vermant én Jutgla voorin - schakelde niet meteen naar de zesde versnelling.

Nochtans had blauw-zwart dat wél kunnen doen als Jutgla een torenhoge kans in de openingsminuut meteen binnen gelegd had.

Nadien bleef de landskampioen beter maar zonder écht te domineren. Vooral na het halfuur slaagde Anderlecht erin om de balans te herstellen. Ondanks een gretige Thorgan Hazard leverde dat wel weinig concrete mogelijkheden op.

Dan maar met een nul-nulletje de rust in, zeker? Neen. Want in minuut 41 was Anderlecht - en dan vooral de defensie - niet scherp genoeg. Onvergeeflijk in zo'n finale. Siquet kreeg te veel ruimte van N’Diaye om een voorzet te trappen, aan de tweede paal zat Maamar dan weer niet kort genoeg op Vermant. De spits-in-vorm duwde Club op voorsprong (1-0). Wát een mokerslag voor Anderlecht.

Anderlecht schreeuwt twee keer om penalty

Een lastige opdracht veranderde zo in een loodzware voor paars-wit. Werkelijk álles zou door die achterstand moeten meezitten in de tweede helft. Zoals dat ene moment in minuut 50. Na een flipperkastmoment viel de bal even op de arm van Hans Vanaken. Zo hebben we de voorbije jaren al penalty’s toegekend zien worden. Nu vonden Jasper Vergoote en VAR het te weinig.

Op het uur, bij de eerste echte kans na rust, volgde meteen het nekschot voor Anderlecht. Alwéér was het Romeo Vermant die op een uitstekende voorzet van Tzolis slimmer reageerde dan zijn tegenstanders. 2-0. Over en uit.

Of zou Jan Vertonghen, die in minuut 62 zijn opwachting maakte nog voor een mirakel zorgen? Dat had er misschien ingezeten als Huerta, Hey óf Simic genadelozer was geweest bij een driedubbele kans. Maar Hans Vanaken veegde met een redding op de lijn alle hoop weg.

In minuut 91 viel de 2-1 alsnog via Vazquez, maar die treffer kwam te laat. Al schreeuwde paars-wit tijdens een ultiem slotoffensief wel (opnieuw) om een strafschop.

Club Brugge wint na 10 jaar nog eens de Beker van België, Anderlecht blijft wachten op zijn langverwachte prijs.