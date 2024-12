Union schakelt na spectaculair bekerduel met 5 goals Gent, dat geen penalty kreeg na hands, uit

In een boeiende bekerwedstrijd had Union het initiatief vanaf het eerste fluitsignaal, maar ook Gent kreeg meer dan zijn portie kansen. Voor Union lieten Promise David en Fusseini die liggen, bij Gent was Gandelman niet trefzeker.

Gent zette nog een slotoffensief op poten en voelde zich opnieuw verongelijkt toen het geen strafschop kreeg nadat de bal de arm van Burgess had geraakt. Visser gaf geen krimp en in de extra tijd viel de verdiende gelijkmaker niet meer: 3-2.

Noah Sadiki stond na de spannende match in het winnende kamp. "Ik weet dat het voor jullie leuk was, maar ik heb niet helemaal niet genoten", zei de middenvelder. "De 3-2 maakte de wedstrijd weer spannend en dat moeten we vermijden."

"Geen VAR was inderdaad een groot voordeel", zei Sadiki over de betwiste fases. "Het doelpunt uit buitenspel, dat weet ik niet, maar ik heb andere fases gezien die heel raar waren. Maar ja, we zijn erdoor en dat is het belangrijkste."

"We maken het onszelf moeilijk, we hadden de wedstrijd veel vroeger moeten afmaken", zag Union-coach Sébastien Pocognoli. "Ik ben nu kritisch, maar we zijn nu 8 matchen ongeslagen en het was toch een mooie avond."

Na moeilijke weken beginnen de spitsen van Union zowaar te scoren. "We experimenteren veel voorin. Vandaag speelden Promise en Fusseini een eerste keer samen. Grote en een snelle spits werkte, maar ze waren af en toe egoïstisch bij de afwerking. Daar zullen we hen op moeten wijzen als sportieve staf."