LIVE (20.45 u): Stijn Stijnen trakteert Club-supporters op frieten, Talbi en Vermant voorin bij Club

Keano "Kiki" Vanrafelghem speelt tegen ex-club

Met Club Brugge krijgt Keano Vanrafelghem zijn ex-club over de vloer in Patro. Het zal voor "Kiki" dan ook een speciale wedstrijd worden.



"Ik kijk er hard naar uit. Het is mijn ex-ploeg, dus ik ben extra gemotiveerd. Ik wil iets tonen. De wedstrijd leeft binnen de groep. En als je een stap hogerop wil zetten, dan moet je in dit soort wedstrijden presteren."



"We hebben niets te verliezen tegen Club. We gaan 90 minuten lang alles geven en dan zien we wel wat de uitslag wordt."